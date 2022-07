Sembra vicina all'epilogo la trattativa tra Inter e PSG per Milan Skriniar. I neroazzuri non sono mai indietreggiati dalla richiesta di 70 milioni di euro per lo slovacco e sembra questione di ore perchè i francesi mettano sul tavolo l'offerta decisiva. Rifiutati i 60 milioni più il cartellino di Draxler, la società milanese vedrebbe pareggiata la richiesta di pagamento totalmente cash del calciatore. Una volta definita l'operazione, si stringeranno i tempi per Bremer che rimane in vantaggio nel confronto con Akanji e Milenkovic.

Per Skriniar ci sarà un contratto faraonico ad attenderlo a Parigi: quinquennale a 9 milioni di euro comprensivi di bonus. Sul fronte uscite, l'Inter ha definito la buonauscita con Arturo Vidal che riceverà 4 milioni e firmerà successivamente il contratto con il Flamengo. Il suo arrivo in Brasile è atteso per venerdì. Un'altra sforbiciata al monte ingaggi, obiettivo primario di Marotta e Ausilio per favorire l'ingresso dei nuovi arrivi.

