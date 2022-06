PSG per Milan Skriniar e, ad inizio settimana, come rivela la Gazzetta dello Sport, ci sarà un vero nuovo contatto tra le due società per trattare. Alla fine, viste le pressioni dei parigini, sarà proprio il centrale slovacco la vittima sacrificale di questo mercato estivo per l'Inter. Inter che, tra l'altro, aveva ricevuto offerte anche per Bastoni (dal Tottenham) e per de Vrij (dal Chelsea). Da ricordare, però, che non c'è ancora un'intesa tra i due club, ma solo la disponibilità a trattare. Anche perché il PSG è fermo 80 milioni per il classe '95. Serve trovare un punto d'incontro, che potrebbe avvicinarsi nel prossimo contatto tra i due club. È questo l'obiettivo del neo ds del PSG Campos che ha messo tutte le sue attenzioni sull'ex centrale della Sampdoria visto che uno degli obiettivi è già sfumato. Anche il PSG aveva preso contatti per Botman, ma il neerlandese Continua il pressing delpere, ad inizio settimana, come rivela la, ci sarà un vero nuovo contatto tra le due società per trattare. Alla fine, viste le pressioni dei parigini, sarà proprio il centrale slovacco ladi questo mercato estivo per l'. Inter che, tra l'altro, aveva ricevuto offerte anche per(dal Tottenham) e per(dal Chelsea). Da ricordare, però, che non c'è ancora un'intesa tra i due club, ma solo la disponibilità a trattare. Anche perché il PSG è fermo all'offerta di 60 milioni complessivi , bonus inclusi, mentre l'Inter vuoleper il classe '95. Serve trovare un punto d'incontro, che potrebbe avvicinarsi nel prossimo contatto tra i due club. È questo l'obiettivo del neo ds del PSGche ha messo tutte le sue attenzioni sull'ex centrale della Sampdoria visto che uno degli obiettivi è già sfumato. Anche il PSG aveva preso contatti per, ma il neerlandese ha detto sì al Newcastle che aveva presentato la sua offerta da tempo.

Quasi 8 milioni per Skriniar

Intesa molto vicina invece tra PSG e Skriniar. Perché l'offerta che i parigini hanno messo sul piatto è molto allettante, soprattutto se paragonata all'attuale ingaggio che lo slovacco percepisce all'Inter (3 milioni netti). Quella del PSG è di 7,7 milioni netti a stagione per quattro anni, più bonus.

Chi arriva al posto di Skriniar?

Servirà un sostituto per il classe '95 e l'Inter, da questo punto di vista, si è già messa in moto. Bremer resta il primo obiettivo, ma costa 50 milioni. L'alternativa è Milenkovic che la Fiorentina può far partire con l'offerta giusta, considerando che il serbo ha un contratto fino al 2023. L'altro obiettivo è il turco Söyüncü del Leicester City. Nel suo viaggio a Londra, per parlare di Lukaku col Chelsea, Ausilio ha tastato il terreno anche se il Leicester ha sparato alto chiedendo 40 milioni. Anche il centrale turco, però, ha un contratto fino al 2023, cosa che farebbe scendere, e di molto, il costo del cartellino.

