Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ad

Milan-Maldini, ultimo giorno utile: ottimismo per il sì

Calciomercato Arrivabene: "De Ligt? Impossibile trattenere chi vuole andare via" UN' ORA FA

Oggi scadono i contratti di Paolo Maldini e Ricky Massara con il Milan: secondo la Gazzetta dello Sport, c'è ottimismo per la firma dei due dirigenti. Il nodo più grande in discussione è l’autonomia nelle decisioni per l’area tecnica.

La nostra opinione: Ci siamo espressi più volti in questo senso, ma è bene ribadire il concetto. Sarebbe assurdo per una squadra come il Milan lasciarsi scappare due degli artefici dell'impresa-scudetto appena andato in archivio. Oggi a mezzanotte il contratto di Paolo Maldini e Ricky Massara con il Milan va in scadenza, da domani dunque i due dirigenti potrebbero firmare con qualsiasi altra squadra e, soprattutto, la campagna acquisti rossonera - già deficitaria in questo primo stint pre-ufficialità - rischia di rimanere "monca" fin da subito. Maldini-Day? Ora o mai più.

PSG-Skriniar: offerti 65 milioni, non bastano

Secondo il Corriere dello Sport, il PSG è arrivato ad offrire 60 milioni più bonus (un totale di 65) per provare a strappare Milan Skriniar all'Inter: una cifra considerata troppo bassa dai nerazzurri, che puntano a chiudere la sessione di calciomercato estiva in attivo di 60-80 milioni.

La nostra opinione: Onana, Mkhitaryan, Asllani, Bellanova e Lukaku, si parla ancora dei possibili arrivi di Dybala e Bremer: Marotta sta mettendo a disposizione di Simone Inzaghi tanti volti nuovi; certo è che i conti devono quadrare e lo possono fare solamente con almeno una cessione importante, come ci stiamo ripetendo ormai da tempo. Questa cessione probabilmente sarà Milan Skriniar, ma la cifra deve soddisfare i nerazzurri: 65 milioni da parte del Paris non bastano? La sensazione è che alla fine l'affare si farà, a patto che le tre parti in causa siano tutte soddisfatte.

Roma, assalto a Frattesi: ballano 7 milioni

Si continua a trattare tra Roma e Sassuolo: obiettivo, riportare nella capitale Davide Frattesi. Secondo la Gazzetta, il club emiliano è disponibile ad accettare anche l’inserimento di un giocatore nella contropartita (Bove) ma la Roma non intende pagare più di 12-13 milioni. I neroverdi vorrebbero 20 milioni cash più una contropartita: ballano 7 milioni.

La nostra opinione: "Assalto a Frattesi ma senza follie": Mourinho sta rifacendo il look alla sua Roma, forte dei risultati dello scorso e con la consapevolezza che con un paio di innesti al posto giusto la sua può diventare una squadra "fastidiosa" per tutti. In questo senso, Davide Frattesi è certamente un profilo di grande interesse, vista l'età e le qualità indiscutibili messe in mostra da un ragazzo che deve andare a giocare in una squadra di primo livello. Anche qui la sensazione è che alla fine si farà.

Juve, idea Akanji per la difesa; Inter: Lukaku is back!

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (29/06) 11 ORE FA