Mkhitaryan tra Inter e Roma: giornata decisiva

Come riporta la Gazzetta dello Sport, scade oggi l'ultimatum imposto dalla famiglia Friedkin e dalla dirigenza della Roma per il rinnovo del giocatore armeno. Tiago Pinto, su richiesta di Mourinho, ha proposto al calciatore un contratto di un anno a 3.6 milioni fissi (con la possibilità di arrivare a 4.2 con i bonus) che si rinnoverebbe per altri dodici mesi in caso di qualificazione alla Champions dei giallorossi o di un minutaggio consistente per il giocatore nella prossima stagione. L'Inter attende, dopo aver avanzato la sua proposta biennale da 3.3 milioni fissi e bonus vari che porterebbero l'armeno a guadagnare 4.2 milioni complessivi. Marotta ed Ausilio sentono di aver fatto tutto ciò che era in loro potere e sono fiduciosi che l'armeno abbia voglia di disputare la prossima Champions League.

La nostra opinione: Mkhitaryan sarebbe la giusta soluzione per entrambe le formazioni. La sensazione è che, vista la parola data, l'armeno potrebbe accasarsi alla corte di Simone Inzaghi e provare a guadagnarsi un posto da titolare insidiando Calhanoglu. Giocatori con le sue caratteristiche hanno sempre fatto bene con Inzaghi e ci sarebbe anche la vetrina della Champions League. Qualora dovesse invece restare alla Roma, dovrà nuovamente ricucire il rapporto con compagni e tifosi di una società che aveva di fatto abbandonato e che avrebbe riscelto solo per ragioni economiche. Staremo a vedere.

Bayern su Osimenh: il Napoli chiede 110 milioni

Dopo l'annuncio dell'addio di Lewandowski, i bavaresi starebbero sondando numerosi attaccanti per sostituire il centravanti polacco. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nella giornata di ieri, sarebbe arrivata anche una telefonata agli azzurri, per un primo sondaggio sull'attaccante nigeriano. Come risposto ad Arsenal, Newcastle e Manchester United, il Napoli ha ribadito la sua intenzione di non voler cedere Osimenh, se non per una cifra superiore ai 100 milioni di euro.

La nostra opinione: Il Bayern calibra solitamente in anticipo i propri colpi, riuscendo a mantenere delle spese oculate. L'inaspettato addio di Lewandowski ha però sconvolto i piani dei bavaresi che ora potrebbero esser costretti a spender cifre folli per la loro nuova punta. Per quanto Osimenh, nei periodi di non infortunio, abbia fatto benissimo a Napoli, la sensazione è che in Baviera, se decideranno di spendere cifre di questo tipo, opteranno per un profilo di maggiore esperienza internazionale e che dia più garanzie dal punto di vista fisico.

Juve su Molina: i Pozzo chiedono 30 milioni

Il dirigente della Juventus Cherubini sarebbe a Londra da un paio di settimane per discutere di mercato con alcuni club di Premier. Stando a Tuttosport, in agenda c'è stato un incontro con la famiglia Pozzo per discutere il trasferimento del 24enne argentino Nahuel Molina, laterale destro valutato 25/30 milioni dall'Udinese. La Juventus, forte del buon rapporto con il club friulano, vorrebbe inserire il baby Ranocchia come contropartita, nel tentativo di abbassare la parte cache coinvolta.

La nostra opinione: Molina si inserirebbe alla perfezione nei meccanismi di Massimiliano Allegri e potrebbe rappresentare il degno sostituto del 34enne Cuadrado nelle prossime stagioni. Qualora si concretizzasse l'acquisto di Di Maria, la Juventus potrebbe poi contare su una catena di destra a trazione argentina che garantirebbe una notevole mole di palloni per Dusan Vlahovic. La sensazione è che a breve possa giungere la decisiva fumata bianca, con Atletico Madrid ed Arsenal che sarebbero più defilate nella corsa all'argentino.

