Porte girevoli in casa Atalanta: Soppy entra, Malinovskyi esce

L'Atalanta ha preso Soppy. Affare lampo tra nerazzurri e Udinese: accordo trovato in pochi giorni con tutte le parti in causa e ufficialità arrivata proprio in questo venerdì con l'esterno che si è legato agli orobici, a titolo definitivo. Ruslan Malinovskyi, invece, è dato in uscita, ma la destinazione è ancora sconosciuta. Ieri si parlava di Olympique Marsiglia, mentre oggi è salito prepotentemente l'interesse del Tottenham. La formazione del DS Fabio Paratici e del tecnico Antonio Conte sta pensando ad uno scambio con Sergio Reguilon.

La nostra opinione. Soppy è sicuramente un buon acquisto per l'Atalanta, che trova un esterno duttile e dalla grande corsa, ma sicuramente ci vorrà un po' di tempo prima di inserirlo in pianta stabile. Sul caso Malinovskyi, invece, occorre dire che probabilmente all'Atalanta più che Reguilon servirebbe un giocatore offensivo per rimpiazzare la partenza dell'Ucraino.

Il Siviglia non rinuncia al sogno Luis Alberto

Il Siviglia non ha ancora rinunciato al sogno Luis Alberto. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, nonostante le ultime dichiarazioni della dirigenza biancoceleste, il nome del "Mago" resta sulla lista della spesa di Monchi e i contatti fra le parti non si sono mai interrotti. Con una promessa: realizzare un ultimo tentativo a ridosso del gong finale del calciomercato.

La nostra opinione. Per convincere Lotito, che per Luis Alberto continua a chiedere 25 milioni di euro visto che il 30% della cessione spetta al Liverpool, serve prima però l'addio di un giocatore della mediana spagnola. Una condizione imprescindibile, che ancora non si è verificata e che al momento rende quindi impossibile lanciare un'offensiva concreta.

Lecce, i salentini provano a chiudere la trattativa per Pongracic

Il Lecce pensa al proprio pacchetto arretrato guardando direttamente dal campionato tedesco. Al reparto difensivo della formazione di Marco Baroni serve un tassello da aggiungere ai vari Cetin e Tuia e i dirigenti giallorossi sono pronti a dare l’affondo a Marin Pongracic, classe 1997 di proprietà del Wolfsburg.

La nostra opinione. Il difensore croato, classe 1997, è il rinforzo ideale per portare esperienza al reparto difensivo. Il giocatore, infatti, vanta un discreto curriculum in Bundesliga. Nella scorsa stagione, Pongracic ha totalizzato 17 presenze con la maglia del Borussia Dortmund, squadra nella quale ha militato in prestito.

Il Bologna prova a sondare il terreno per Demme

La nuova idea per il centrocampo del Bologna porta direttamente a Diego Demme. Il centrocampista del Napoli, come fatto intuire recentemente dall’agente, sembra prossimo a lasciare la Campania per trovare maggiore continuità.

La nostra opinione. Stando a quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, il club rossoblù gradisce l’idea di ingaggiare un giocatore di questo calibro, ma c’è più di un impedimento al momento. Infatti, l’ostacolo numero uno è rappresentato dall’ingaggio. Il tedesco, al Napoli, percepisce un salario ritenuto eccessivamente alto dai vertici della dirigenza bolognese. In aggiunta, il centrocampista sarà costretto a stare ai box per circa un mese, dunque sarà indisponibile nel breve termine.

Aubameyang verso il Chelsea di Tuchel

Dopo i tanti acquisti della prima parte di mercato, il Barcellona ha bisogno di sfoltire l’organico per tesserare Jules Koundé. Se Memphis Depay è allo stato attuale il giocatore più vicino a lasciare il Camp Nou per la trattativa in essere con la Juventus, dall’Inghilterra è in arrivo una ricca offerta per Pierre-Emerick Aubameyang. Secondo 'The Atlhetic' il Chelsea avrebbe rotto gli indugi presentando una proposta ufficiale al Barcellona per l’attaccante gabonese.

La nostra opinione. La curiosità è che nell’affare i Blues vorrebbero inserire anche Marcos Alonso, l’esterno spagnolo che è di fatto già un giocatore del Barcellona, anche se non ancora ufficialmente: 15 milioni di sterline, circa 18 milioni di euro, più Alonso sarebbe il "pacchetto" preparato dal Chelsea per assicurarsi Aubameyang, pupillo del tecnico Thomas Tuchel che lo ha già allenato al Borussia Dortmund.

