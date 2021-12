Nella sosta natalizia lo Spezia sta valutando la posizione di Thiago Motta. La vittoria contro il Napoli nell'ultima giornata del girone di andata ha dato un po' più di fiducia all'ambiente, ma la posizione del tecnico resta ancora in bilico. La squadra è quartultima a +5 sulla zona retrocessione. Tra i possibili sostituti nelle scorse ore è stato contattato Marco Giampaolo. I rapporti tra l'ex Milan e il dirigente bianconero Riccardo Pecini sono ottimi dopo il lavoro svolto insieme alla Sampdoria, ma secondo Sky Sport l'allenatore abruzzese pare abbia rifiutato ancora una volta la panchina del club ligure dopo i contatti avuti già in estate. Il "no" di Giampaolo rende probabile una continuazione con Thiago Motta, a meno di altri ribaltoni in queste ore.

Nella giornata di martedì l'allenatore avrà un faccia a faccia con Pecini per chiarire alcuni punti relativi alle strategie della società. Ricordiamo che a gennaio lo Spezia non potrà rinforzarsi sul mercato (neanche con gli svincolati): il club ha avuto un blocco di quattro sessioni per infrazioni alle norme sul trasferimento di calciatori minorenni. E Motta, dovrà giocarsi il futuro con i giocatori che ha.

