Gianluca Scamacca al PSG. Dopo le anticipazioni lanciate nella giornata di ieri, domenica 3 luglio, dalla Gazzetta dello Sport, anche la stampa francese avvicina sempre piùal Secondo quanto riportato da Le Parisien , l'attaccante della Nazionale azzurra sarebbe vicinissimo alla firma con la squadra di Christophe Galtier, con approdo possibile già nella prossima settimana.

Il Sassuolo incasserebbe una cifra molto alta, attorno ai 50 milioni di euro, e Scamacca avrebbe la grande occasione di testarsi in una big dopo l'ottima stagione da 16 reti realizzate in 36 partite di Serie A, numeri che gli hanno permesso di entrare con forza nelle scelte di Roberto Mancini per la Nazionale.

Ma i grandi salti presentano sempre una doppia faccia. Per Scamacca non sarà facile ritagliarsi spazio e minuti in una squadra di altissimo livello su cui continua a incombere l'ombra lunghissima e pesante di Neymar. L'attaccante brasiliano guadagna 40 milioni e, al momento, è difficile vederlo lontano dal PSG nell'immediato futuro. E anche le idee di Mancini per l'Italia dei prossimi mesi potrebbero giocoforza mutare.

