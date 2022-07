Il matrimonio tra Alessio Romagnoli e la Lazio s'ha da fare? I tifosi biancocelesti hanno pochi dubbi, visto che nell'allenamento di stamattina ad Auronzo hanno esposto uno striscione emblematico: "La Lazio è da sempre il tuo primo amore: torna a casa con l'Aquila sul cuore... Romagnoli la Nord ti aspetta!". Parole chiarissime quelle spese dalla tifoseria del club di Claudio Lotito, in contrasto però con le dichiarazioni rilasciate dal Presidente a Il Messaggero. Nonostante diverse fonti sostengano che l'accordo economico tra l'ex difensore del Milan e la Lazio sia già stato trovato, sulla base di un contratto quinquennale con opzione per il sesto anno a circa 3.2 milioni di euro annui, le commissioni richieste da Enzo Raiola, procuratore del giocatore, stanno frenando la trattativa.

Ad

Romagnoli non ha mai nascosto di voler tornare alla Lazio e avrebbe rifiutato diverse offerte di altri club (tra cui il Fulham) pur di tornare a vestire la maglia biancoceleste. Lotito avrebbe però dichiarato che "a certe condizioni, Romagnoli può restare a casa...", confermando così che il club non riuscirebbe a trovare una quadra con Raiola circa le commissioni. Va anche sottolineato che la Lazio ha più volte smentito il contenuto di articoli pubblicati sul quotidiano romano: l'ultima smentita, in ordine di tempo, riguarda il presunto incontro a Formello tra lo stesso Lotito e il direttore sportivo Igli Tare, in cui quest'ultimo avrebbe messo il presidente di fronte a un aut aut tra lui o l'allenatore, Maurizio Sarri.

Calciomercato Juve-Lazio: si segue la traccia di uno scambio Rugani-Acerbi 19/05/2022 A 07:16

Sarri: "Derby? Incazzatissimo con i giocatori e con me stesso"

Serie A Sospiro di sollievo Milan: nessuna lesione muscolare per Romagnoli 02/03/2022 A 14:56