C'è Paulo Dybala, che sta sfogliando la margherita in attesa di scegliere la futura destinazione . C'è Ivan Perisic, da qualche giorno più vicino a un rinnovo con l'Inter. C'è Henrikh Mkhitaryan, che l'Inter potrebbe presto sposarla ma intanto non disdegna lo scenario di una permanenza a Roma. E ci sono tanti calciatori, in Serie A e in Europa, che tra poco più di un mese vedranno scadere il proprio contratto. Potenziali parametri zero che fanno gola, perché non c'è alcun cartellino da pagare. Alcuni di loro, forse, vi sono sfuggiti.

Ad

Luis Suarez

Serie A Sampdoria-Empoli, pagelle: Quagliarella immenso, sorpresa Falcone 19/02/2022 A 16:40

Sì, è sul mercato. Ufficialmente dallo scorso 15 maggio, ufficiosamente da qualche settimana prima. Al suo primo anno ha trascinato l'Atletico Madrid al titolo di Liga, al secondo ha avuto meno spazio e considerazione da Simeone. Dopo l'addio ha annunciato: "Ho i Mondiali in testa, quindi rimarrò in Europa". Dunque, niente rientro in Sudamerica. E se ad accoglierlo fosse Steven Gerrard all'Aston Villa, giusto per riformare la Liverpool connection con Coutinho?

Suarez si sorprende a vedere il suo numero sul tabellone dei cambi per la sostituzione in Siviglia-Atlético Madrid - Liga 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Isco

È Isco, ma guardando il minutaggio stagionale pare un giocatorino qualunque. Ingabbiato come e forse più di Gareth Bale, perché almeno lui al Real Madrid pare aver sempre tenuto parecchio, dal 1° luglio sarà un giocatore libero. In tutti i sensi. Ma dovrà necessariamente abbassarsi quell'ingaggione-zavorra da 7 milioni netti all'anno.

Isco (Real Madrid) Credit Foto Getty Images

Danilo D'Ambrosio

All'Inter tiene banco il discorso Perisic: giusto. E poi c'è Handanovic, un altro in scadenza: giusto pure qui. Ma guai a dimenticarsi di "mister duttilità" D'Ambrosio, uno che dove lo metti sta. E che qualche tempo fa ha dichiarato di aver posticipato i discorsi di rinnovo fino al 2022 "perché c'era la pandemia ed era indelicato parlarne". Dovrebbe restare, ma in caso di separazione potrebbe far comodo a parecchie formazioni di A.

Danilo D'Ambrosio durante Venezia-Inter - Serie A 2021-22 Credit Foto Imago

Filip Djuricic

Nel 2018 è arrivato a parametro zero e sempre a parametro zero cambierà di nuovo squadra. Stagione travagliata, quella del folletto serbo: un infortunio muscolare lo ha mandato ko alla fine di ottobre, costringendolo ai box per mesi e mesi. E, in sostanza, escludendolo da piani di Dionisi. Da luglio sarà pure lui libero di cercarsi una nuova sistemazione.

Lassana Coulibaly e Filip Djuricic - Sassuolo-Salernitana - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Alexandre Lacazette

Fa strano vedere uno così arrivare alla scadenza del contratto. Il rapporto con l'Arsenal e con Arteta, del resto, è logoro da tempo. E il rendimento in campo ne ha risentito in maniera enorme: per la prima volta in un decennio Lacazette non è andato in doppia cifra in campionato, fermandosi a un misero bottino di quattro reti. Il ritorno dove tutto è iniziato, ovvero al Lione, pare essere ben più di un'idea.

Lacazette (Arsenal) Credit Foto Getty Images

Adnan Januzaj

Ve lo ricordate, l'ex ragazzino prodigio del Manchester United. Quello che col piede sinistro pareva in grado di conquistare il mondo? Bene: è appena stato lasciato a casa dalla Real Sociedad al termine di un'annata in cui non è mai davvero riuscito a ritagliarsi un posto da titolare indiscutibile. Pareva dovesse rinnovare, ma non è andata così, perché il tecnico Imanol Alguacil ha deciso di fare a meno di lui. Chi sarà disposto a dare un'altra chance all'eterna promessa del calcio belga?

Adnan Januzaj (Real Sociedad) Credit Foto Getty Images

Cesc Fabregas

Sì, c'è anche lui. Ha sfondato quota 35 anni all'inizio del mese, ma il giorno del ritiro non è ancora vicino. Vuole continuare a giocare, Cesc, tanto da aver già rispedito al mittente "proposte di allenatori che mi hanno chiesto se volessi entrare nel loro staff". Il problema è chiaramente l'età avanzata, oltre ai guai fisici che hanno pesantemente condizionato l'ultimo anno dello spagnolo.

Fabregas (Monaco) Credit Foto Getty Images

Fabio Quagliarella

Il discorso relativo a Fabregas è ancor più valido nel caso di Quagliarella. Perché in questo caso gli anni sono 39. E l'opzione del ritiro, specialmente al termine di una stagione con poche soddisfazioni personali e di squadra, è inevitabilmente da tenere in considerazione. In caso contrario, sarà interessante capire dove l'ex centravanti di Udinese, Juventus, Napoli e Torino possa chiudere la carriera.

Fabio Quagliarella in campo con la maglia della Sampdoria, Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

David Ospina

Attenzione, perché il Napoli rischia seriamente di perdere il proprio portiere titolare. Le trattative per il rinnovo sono in piedi da tempo, ma un accordo non è mai stato trovato. Le pretendenti al colombiano non mancano: l'ultima il Villarreal. Ma gli azzurri sperano ancora.

Ospina (Napoli) Credit Foto Getty Images

Jens Stryger-Larsen

Ve l'eravate dimenticato? Dopo mesi e mesi di tribune, Jens Stryger-Larsen conta i giorni che lo separano dalla naturale conclusione del proprio contratto. A stagione in corso ha fatto sapere a tutti la propria volontà di non rinnovarlo, pagando con il pugno di ferro imposto dall'Udinese. Non ha più giocato, ha perso pure la Nazionale. E si sta parlando, bene ricordarlo, di uno che meno di un anno fa si giocava l'accesso alla finale di un Europeo.

Vlahovic arriva al JMedical! Tifosi della Juventus pazzi di gioia

Serie A Quagliarella rilancia la Samp: doppietta e 2-0 all'Empoli 19/02/2022 A 13:51