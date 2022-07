Il Bologna cede Svanberg al Wolfsburg

Mattias Svanberg cambia maglia. Il centrocampista passa dal Bologna al Wolfsburg per una cifra vicina ai 10 milioni di euro più bonus. La conferma è arrivata dallo stesso amministratore delegato dei felsinei Fenucci: "È stata un'operazione complicata vista la scadenza al 2023 del suo contratto, abbiamo cercato di resistere difendendo il valore del calciatore. E' stata una buona operazione per entrambi i club".

Ad

La nostra opinione. Sembrava da tempo conclusa l'avventura di Svanberg a Bologna, tra scout autorevoli giunti più volte a visionarlo e un contratto in scadenza 2023. Alla fine i rossoblù ricavano una buona somma da reinvestire sul mercato: il giocatore, peraltro, non era titolare dal ritorno di Schouten.

Calciomercato Tabellone Calciomercato Serie A 2022/2023: acquisti e cessioni 03/06/2022 A 22:46

Fiorentina ambiziosa: piace Lo Celso per il centrocampo

Non solo Luis Alberto tra i sogni per il centrocampo della Fiorentina: i toscani hanno puntato in queste ore Lo Celso, rientrato al Tottenham dopo l'ottima esperienza al Villarreal ma non nei piani di Conte per la prossima stagione.

La nostra opinione. Se in Viola arrivasse il Lo Celso che ha trascinato il Villarreal ad una storica semifinale di Champions League la squadra di Italiano farebbe di sicuro un bello scatto in avanti. Il giocatore è discontinuo, ma quando si accende ha colpi importanti: con Italiano potrebbe arrivare ad affermarsi definitivamente.

Napoli-Mertens ai titoli di coda: nessun passo avanti sul rinnovo

Dopo Insigne e Koulibaly il Napoli sembra intenzionato a lasciare andar via anche Dries Mertens. Nonostante il giocatore abbia cercato di venire incontro al club in queste settimane, attualmente permane una situazione di stallo assoluto. Tra le parti sembra esserci di nuovo il gelo, con il belga che molto probabilmente saluterà i partenopei.

La nostra opinione. Un'altra storia d'amore che si chiude in un'estate di enorme rinnovamento per il Napoli. Mertens non era più decisivo da un po', ma visti gli addii di Insigne e Koulibaly poteva essere utile come leader d'esperienza: evidentemente in casa azzurra si punta ad un salto netto nel futuro.

Sarri vuole un altro regalo per la sua Lazio: c'è Emerson

In un mercato già comunque ricco di acquisti Sarri potrebbe chiedere un ulteriore sforzo al presidente Lotito. Il tecnico spera in un rinforzo per la fascia sinistra e il nome da lui più desiderato è quello di Emerson Palmieri.

La nostra opinione. Un connubio sulla carta praticamente perfetto, quello tra Sarri e un giocatore con le caratteristiche di Emerson. L'azzurro tuttavia non si è imposto all'estero con Chelsea e Lione e neanche in Nazionale si è vista la sua miglior versione: la Lazio potrebbe rilanciarlo nel modo giusto.

Inter, che guaio: infortunio per Dalbert, si complica la cessione

Intoppo per l'Inter sul mercato in uscita. Come comunicato dal club nerazzurro in data odierna, il brasiliano Dalbert ha riportato la lesione del legamento crociato e sarà costretto ad operarsi. Una grana per i nerazzurri, che stavano scandagliando il mercato alla ricerca di una squadra in cui piazzarlo.

La nostra opinione. Già complicato venderlo prima, ora praticamente impossibile. E' praticamente certo che l'Inter sarà costretta a rimandare almeno fino a gennaio la cessione del laterale, già fuori dai piani di Inzaghi. Una grana che non ci voleva, anche se non si parlava comunque di uno degli asset principali della rosa.

Giuntoli: "Dybala fuori portata. Mertens ha detto no a 2,5 milioni"

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (27/06) 27/06/2022 A 21:10