Lewandowski-Barcellona, tutto fatto? Assolutamente no. La strada per unirsi in matrimonio è molto più dura da percorrere di quanto club e giocatore non lascino trapelare. Il presidente della Liga spagnola Javier Tebas, però, è stato chiarissimo: "Ad Oggi il Barcellona non può permettersi di prenderlo". Colpa della (solita) difficile situazione economica che ormai da tempo affligge i blaugrana. "Il club conosce perfettamente le nostre regole di controllo economico" ha continuato Tebas, che ha poi concluso con una chiosa inequivocabile: "Il Barcellona ha accumulato molte perdite negli ultimi anni e sa cosa deve fare: vendere e guadagnare di più. Non so se venderà De Jong, Pedri o Pepito Pérez". Nessun intervento diretto sulle strategie, ma un quadro completo di una situazione in cui il Barcellona, negli ultimi anni, si è spesso ritrovato.

Dal rinnovo di Messi a Lewandowski: come funziona il salary cap che stronca il Barcellona

L'ostacolo che si frappone nella trattativa tra il club catalano e Lewandowski è il salary cap che da qualche tempo la Liga spagnola ha imposto ai vari club, per la precisione un "limite di costo della rosa sportiva". Una misura volta a non sbilanciare eccessivamente la forbice, già molto ampia, tra i top club ed il resto delle squadre partecipanti al campionato. I criteri con cui questo limite si stabilisce sono molteplici: si prendono infatti in esame aspetti che vanno dagli stipendi ai diritti d'immagine, passando per gli ammortamenti sulle acquisizioni dei giocatori fino ad arrivare ai costi dei calciatori in prestito.

Limiti che il Barcellona, specialmente a causa della crisi pandemica, non è mai stata in grado di rispettare. Sforare di tanto le imposizioni è già costato caro ai catalani, costretti ad esempio a rinunciare lo scorso anno al rinnovo di Messi, poi finito al PSG. Una situazione resa ancor più complicata dalle ulteriori restrizioni imposte dalla Liga spagnola su eccedenze dei costi ed utilizzo delle plusvalenze ricavate da cessione, entrambe fissate al 25%. Tentacoli da cui il Barça proprio non riesce a liberarsi e che, al momento, impediscono l'arrivo (comunque da definire) di uno degli attaccanti più forti del mondo. Con buona pace dello stesso Lewandowski, che intanto è ancora impegnato nel braccio di ferro con il Bayern Monaco.

