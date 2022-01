Lorenzo Insigne sarà a breve un nuovo giocatore del Toronto FC: l'attaccante del Napoli dovrebbe essere annunciato attorno alle 15 di oggi, anche se poi si unirà alla squadra che milita nella MLS solo dopo aver concluso il campionato con la maglia azzurra.

Intanto sul profilo Twitter della società canadese ecco apparire una definizione molto cara al calciatore azzurro, quella di "tiraggiro", il marchio di fabbrica di Lorenzo Insigne.

Citando la definizione dell'enciclopedia Treccani nel tweet viene riportata la definizione di "tiraggiro", il marchio di fabbrica di Insigne riconosciuto da tutti. "FRIDAY'S WORD OF THE DAY - Nel calcio, il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rientrare. Adattamento del napoletano parlato tir a gir". Qual è il gol? Quello di Insigne al Belgio nell'ultimo Europeo, ovviamente.

