Un altro italiano proseguirà la propria carriera in MLS. Federico Bernardeschi vola oltreoceano e si accasa ufficialmente al Toronto FC. L'esterno azzurro, campione d'Europa con la Nazionale italiana e fresco di svincolo dalla Juventus dopo l'ultima stagione, ha scelto di raggiungere Lorenzo Insigne e Domenico Criscito in Canada. Una trattativa decollata ad inizio luglio grazie all'intermediazione dell'agente Andrea D'Amico: il giocatore ha firmato un contratto fino al 2026 e percepirà circa 5 milioni a stagione.

Bernardeschi, proposto ad inizio mercato ad Inter e Milan senza successo, era stato trattato a giugno senza successo dal Napoli. Le alte richieste d'ingaggio gli hanno di fatto precluso qualunque opportunità europea. Da qui la scelta di trasferirsi in America, dove si unisce ad una squadra attualmente in difficoltà e al penultimo posto in classifica dopo i recenti risultati negativi. Oltre a Bernardeschi e Insigne, il Toronto FC potrebbe farsi avanti per un altro campione europeo: è sempre vivo, infatti, l'interesse per Andrea Belotti.

