Torreira ha un accordo con il Valencia

Pablo Bentancur, agente di Lucas Torreira, ha rivelato di aver trovato un accordo con il Valencia: "Ora dobbiamo trovare quello con l'Arsenal". Il centrocampista uruguaiano, tornato a Londra dopo la mancata acquisizione da parte della Fiorentina, è una richiesta di Gattuso.

La nostra opinione. Mistero insondabile, quello della mancata permanenza di Torreira a Firenze. Tra la versione della società e quella del calciatore, le nubi non si sono ancora diradate. Tutto a vantaggio del Valencia, vicino a mettere le mani su un regista sopraffino.

Lucas Sebastián Torreira Credit Foto Getty Images

João Pedro verso il Fenerbahçe

Niente Monza, niente Salernitana, niente Torino: João Pedro e il Cagliari hanno accettato la proposta del Fenerbahçe, che, secondo Sky, verserà nelle casse dei rossoblù 6 milioni e mezzo di euro. L'attaccante italo-brasiliano firmerà per tre anni.

La nostra opinione. In attesa di una conferma ufficiale, João Pedro ha operato la scelta probabilmente più prevedibile: il Fenerbahçe disputa infatti i preliminari di Champions League, con la concreta possibilità di qualificarsi per la fase a gironi. Un giusto premio, all'età di 30 anni, dopo quanto fatto vedere a Cagliari.

Joao Pedro con la maglia del Cagliari Credit Foto Getty Images

Özil lascia il Fenerbahçe per l'Istanbul Basaksehir

Ancora a proposito di Fenerbahçe: in poche ore, Mesut Özil ha risolto il proprio contratto ed è stato ufficialmente annunciato dall'Istanbul Basaksehir come suo nuovo rinforzo. L'ex trequartista dell'Arsenal e del Real Madrid continuerà dunque a giocare in Turchia, dove milita da un anno e mezzo.

La nostra opinione. Uno dei più grandi incompiuti della storia recente. Con la sua qualità, Özil avrebbe potuto dare molto più di quel che effettivamente è riuscito a produrre. Colpa di una testa un po' così e di una continuità mai trovata. Per l'Istanbul Basaksehir, in ogni caso, si tratta di un colpaccio.

Ufficiale: lo Spezia si assicura Ekdal

"Colpo a centrocampo per le Aquile, con Albin Ekdal che approda nel Golfo dei Poeti per unirsi al club spezzino fino al 2024": così, attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, lo Spezia ha annunciato l'arrivo dello svincolato Albin Ekdal, senza squadra dopo l'addio alla Sampdoria.

La nostra opinione. Acquisto d'esperienza, profondo conoscitore della Serie A, Ekdal porterà robustezza in un reparto, il centrocampo dello Spezia, in cui nella scorsa stagione si sono alternati parecchi elementi, alcuni dei quali adattati a un nuovo ruolo.

Ricordate Bacca? È tornato in Colombia

Carlos Bacca è rientrato a casa. L'ex attaccante anche del Milan, reduce da una stagione al Granada, è tornato in Colombia: ad annunciare il suo acquisto è stato lo Junior di Barranquilla, ovvero il club dove l'ex rossonero si era messo in mostra prima di venire in Europa.

La nostra opinione. Carriera più che onesta, quella di Bacca. Soprattutto al Siviglia, dove ha conquistato un'Europa League da protagonista, ma anche nelle due annate al Milan, con cui ha pur sempre messo a segno 31 reti complessive in campionato. Ora il viale del tramonto è stato imboccato.

