Uno dei nomi più caldi della prossima sessione di calciomercato sarà senza dubbio Paulo Dybala. Il giocatore, che lascerà a parametro zero la Juventus, è corteggiato da diverse squadre di Serie A. Tra queste c'è la Roma che avrà un "intermediario d'eccezione" come Francesco Totti: la bandiera del club giallorosso ha parlato dell'argentino ai microfoni di Sky. "Vediamo se riusciamo a portarlo a Roma, lunedì lo incontro. Saremo a Milano per la partita di Eto’o e giocheremo insieme. Qualche cosa gliela metterò in testa, almeno cercherò di farlo. Speriamo di riuscirci, sempre che la Roma abbia la mia stessa idea. Sarebbe una pazzia se dicessimo che non piacerebbe".

Paulo Dybala nel giorno della sua ultima partita allo Stadium con la maglia della Juventus Credit Foto Getty Images

Ad

Sull'addio alla Juventus dell'attaccante e di Giorgio Chiellini ha detto: "Dybala è un ragazzo più introverso e più freddo rispetto a Chiellini e la sua situazione è Paulo ha un'altra possibilità di poter continuare a giocare. Penso che quello che ha fatto vedere sia la dimostrazione che lui volesse rimanere, poi non c’è stato l'accordo con la Juve".

Calciomercato Dybala non convocato per la Fiorentina. Con la Juve è davvero finita IERI A 13:36

Allegri: "Dybala gioca. Il suo addio? Con la società siamo in linea"

Serie A Dybala: "Un orgoglio questa maglia e la fascia da capitano" 15/05/2022 A 16:35