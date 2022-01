L'erede di Manolas, il profilo designato per mettere una toppa alla falla venutasi a creare in difesa, è realtà: Axel Tuanzebe è un nuovo giocatore del Napoli. Come comunicato dal sito della Lega Calcio, il contratto del difensore di proprietà del Manchester United, nella prima parte di stagione all'Aston Villa, è stato depositato nelle scorse ore.

Ad

In attesa del comunicato del Napoli, dunque, il trasferimento di Tuanzebe in Serie A è da considerarsi a tutti gli effetti ufficiale. Si tratta di un prestito secco fino alla conclusione della stagione. Dunque, nessun diritto o obbligo di riscatto a favore dei partenopei. Tuanzebe andrà a completare numericamente un reparto che da qualche settimana è rimasto privo di Manolas, ceduto all'Olympiacos, senza contare l'infortunio di Koulibaly (che in questi giorni sarebbe comunque stato assente, in quanto impegnato in Coppa d'Africa).

Calciomercato Quando chiude il mercato? Tutte le deadline 03/01/2022 A 18:36

Chi è Axel Tuanzebe

Manchester United, giocando nell'Academy prima di essere lanciato in prima squadra da José Mourinho. Da lì ha fatto la spola tra Manchester e Birmingham, venendo prestato all'Aston Villa già ai tempi della Championship. Stritolato da una concorrenza che gli ha sempre lasciato pochi spazi, è stato nuovamente spedito al Villa nella prima parte della stagione. E ora approda in Serie A per costituire un'opzione in più per Spalletti. QUI IL PROFILO COMPLETO - Già nel giro delle nazionali giovanili inglesi nonostante sia originario della Repubblica Democratica del Congo, Tuanzebe è stato prelevato giovanissimo dal, giocando nell'Academy prima di essere lanciato in prima squadra da José Mourinho. Da lì ha fatto la spola tra Manchester e Birmingham, venendo prestato all'già ai tempi della Championship. Stritolato da una concorrenza che gli ha sempre lasciato pochi spazi, è stato nuovamente spedito al Villa nella prima parte della stagione. E ora approda in Serie A per costituire un'opzione in più per Spalletti.

Allegri: "Il mercato di gennaio non risolve i problemi"

Calciomercato Tabellone di mercato: tutti gli acquisti e le cessioni di gennaio 03/01/2022 A 16:23