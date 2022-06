È tutto fatto! Il Newcastle ha trovato in giornata l'accordo col Lille per l'ingaggio del difensore Sven Botman. Il neerlandese è stato a lungo seguito dal Milan in questi mesi, ma il club francese ha accettato l'offerta dei magpies. Secondo tuttomercatoweb, infatti, non si è potuto dire di no a 41 milioni per il classe 2000, già nel giro della sua Nazionale. Il Newcastle pagherebbe subito 17 milioni al Lille, gli altri 24 saranno versati in un massimo di 4 esercizi.

C'è però un però, in favore del Milan. Se la trattativa è fatta e conclusa tra i due club, il Newcastle deve ancora convincere il centrale difensivo che si era promesso ai rossoneri e a Maldini. Botman ha infatti temporeggiato in attesa di un rilancio proprio da parte del Milan. La cifra in questione non è a portata, il Lille per vendere il giocatore sarà disposto ad andare sotto quella somma? Al momento i francesi sperano solo che Botman si convinca al più presto.

