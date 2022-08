Udogie è del Tottenham. Tornerà in prestito all'Udinese

Il Tottenham ha annunciato di aver acquistato dall'Udinese Destiny Udogie. L'affare ammonta a 18 milioni più altri 7 di bonus. Il laterale veronese ha firmato fino al 2027 e tornerà in Friuli per restare in prestito fino alla fine della stagione.

La nostra opinione. "Con mister Antonio Conte crescerò tantissimo. Il mio obiettivo è quello di diventare un punto fermo della nazionale italiana". Udogie ha le idee chiare. Per arrivare più che pronto al Tottenham, gli farà bene anche un altro anno all'Udinese.

Juve, Rabiot respinge il Manchester United. E adesso?

Secondo Sky Sport, Adrien Rabiot non sarebbe convinto dell'offerta del Manchester United. Dopo il catastrofico inizio di Premier League c'è aria di polveriera e poi c'è sempre quel particolare non di poco conto che i Red Devils non disputeranno la prossima Champions League.

La nostra opinione. Niente da fare, non è bastata un'offerta intorno ai 9 milioni di euro a stagione (a fronte dei 7 percepiti alla Juve): Rabiot mette le ancore. Diciamo che, checcé se ne dica, l'avvio stagionale disastroso dei Red Devils, non è stato un grandissimo biglietto da visita per il centrocampista francese. E ora? Arrivo di Leandro Paredes dal PSG compromesso: secondo "radiomercato" le due operazioni di uscita ed entrata non sarebbero correlate.

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus Credit Foto Getty Images

Ex Milan/1: Hauge si accasa in Belgio, al Gent

Dopo un solo anno all'Eintracht Francoforte l'ex trequartista del Milan Jens Petter Hauge cambia nuovamente squadra e si trasferisce in Belgio al Gent in prestito. Col club tedesco ha collezionato 38 presenze, 3 reti e 2 assist.

La nostra opinione. Bodø/Glimt, Milan, Eintracht Francoforte e, ora, Gent: è già iniziata la parabola discendente di Hauge? Deve iniziare assolutamente a dimostrare di non essere stato il classico abbaglio di mercato.

Ex Milan/2: Niang ufficiale all'Auxerre

Nuova destinazione francese per l'ex attaccante del Milan e del Torino M'Baye Niang. Dopo il Bordeaux, il 27enne è stato ufficializzato dall'Auxerre.

La nostra opinione. Apporoposito di giocatori in fase calante... L'anno scorso, Niang tra i girondini ha messo in fila appena 3 reti in 22 presenze dopo la breve parentesi in Arabia Saudita. Ora, coi neopromossi dell'Auxerre, può tornare ad essere un punto di riferimento offensivo.

Lecce: per la mediana c'è il nazionale norvegese Normann

"L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mathias Normann dal Rostov. Il centrocampista norvegese classe '96 sarà in città per sottoporsi alle visite mediche".

La nostra opinione. Arriva dal Rostov, ma l'anno scorso è stato protagonista in Premier League con la maglia del Norwich City. La sua esperienza internazionale non può che tornare utile a mister Marco Baroni.

