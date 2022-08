Dopo giorni e giorni di trattative, Cesare Casadei ha messo la firma sul contratto che per sei stagioni lo legherà al Chelsea. Il centrocampista di Ravenna, classe 2003, si è definitivamente legato ai Blues. Inizia così la prima avventura tra i grandi del ragazzo arrivato all'Inter nel 2018 dal Cesena e protagonista della vittoria dello scudetto della Primavera allenata da Cristian Chivu.

Le cifre in ballo: 15+5

Dalla cessione di Casadei, l'Inter incasserà 15 milioni più 5 di bonus. Il Chelsea aveva da tempo messo gli occhi sul ragazzo, che i nerazzurri inizialmente non avevano intenzione di lasciare andare a titolo definitivo, ma i Blues hanno fatto sul serio arrivando ad un'offerta di 20 milioni (tra parte fissa e bonus). Proposta difficile, impossibile da respingere allo stato attuale. Le prime dichiarazioni arrivano dal capo del settore giovanile del Chelsea, Neil Bath: "Abbiamo seguito Cesare per tanto tempo e siamo felici sia finalmente del Chelsea. Inizialmente sarà a disposizione della nostra squadra Under 21. È uno di quei talenti emergenti che non vediamo l’ora di seguire nel loro sviluppo e che contiamo al più presto di inserire in prima squadra".

