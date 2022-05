Angel Di Maria non sarà più un giocatore del PSG al termine di questa stagione. La notizia era nell'aria ed è stato proprio il club parigino, tramite un comunicato sul sito ufficiale, a confermare la separazione. "Il PSG saluta Angel Di Maria dopo 7 stagioni trascorse in maglia rossoblù. L'argentino ha vinto 18 titoli ed è diventato il primo fornitore di assist di tutti i tempi del club".

Per il giocatore ex United la destinazione più probabile a questo punto sembra essere la Juventus. Colpo a parametro zero per il club bianconero che dovrà però trovare l'accordo sull'ingaggio con l'argentino. Attualmente percepisce 13 milioni di euro a stagione. Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Psg, ha così commentato la sua partenza: "Di Maria ha lasciato un segno indelebile nella storia del club. Chiedo a tutti i membri della famiglia Psg di rivolgergli il saluto che merita domani al Parco dei Principi".

