Fabián Ruiz è ufficialmente un nuovo giocatore del 22-23 milioni di euro. Per il centrocampista spagnolo contratto col club parigino fino al 30 giugno 2027. Una separazione ormai annunciata quella tra Ruiz e il stagione in tribuna nel caso in cui non si fosse trovato un accordo col PSG. è ufficialmente un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain . Dopo una lunga attesa, il Napoli ha sostanzialmente liberato il giocatore a fronte di un corrispettivo che si aggirerà intorno aidi euro. Per il centrocampista spagnolocol club parigino fino al. Una separazione ormai annunciata quella tra Ruiz e il club allenato da Luciano Spalletti , con alcune fonti che paventavano anche l'ipotesi di unanel caso in cui non si fosse trovato un accordo col PSG.

Alla fine tutte le parti sono state però accontentate. Il giocatore spagnolo indosserà una nuova maglia, peraltro in uno dei top club europei, e potrà sfruttare le sfide di Ligue 1 e Champions League anche come vetrina per i prossimi Mondiali. Il PSG si assicura un talento indiscutibile che, a soli 26 anni d'età, è in definitiva rampa di lancio nel grande Calcio. Il Napoli, infine, evita di perdere il calciatore a parametro zero - il contratto col club partenopeo sarebbe scaduto la prossima estate - incasserà circa 23 milioni di euro e saluta un Ruiz capace di giocare 166 partite in azzurro tra tutte le competizioni, in cui ha segnato 22 gol e fornito 15 assist.

Il comunicato del Paris Saint-Germain

Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare la firma di Fabián Ruiz con un contratto quinquennale, legando il centrocampista della nazionale spagnola al club parigino fino al 30 giugno 2027. Nato a Los Palacios y Villafranca, in Andalusia, Fabián Ruiz è entrato a far parte del settore giovanile del Real Betis Balompié, debuttando in prima squadra nel dicembre 2014. Dopo aver vinto il titolo di seconda divisione spagnola quella stagione, ha esordito nella Liga nel 2015. Dopo un periodo in prestito all'Elche CF, si è affermato nella prima squadra del Betis, collezionando 35 presenze nella stagione 2017/18. Nell'estate 2018 è passato all'SSC Napoli, squadra di Serie A. In quattro stagioni con il club italiano, Fabián Ruiz ha giocato 166 partite, segnando 22 gol e totalizzando 15 assist. Il centrocampista spagnolo ha contribuito al successo del club nella Coppa Italia 2019/20. Ha esordito con la Spagna Under 21 nell'ottobre 2017 (14 presenze, 5 gol), aiutandola a vincere EURO Under 21 nell'estate 2019 ed è stato nominato miglior giocatore del torneo. Ha poi fatto il salto nella nazionale maggiore (15 presenze, 1 gol), esordendo contro le Isole Faroe nel giugno 2019. Ha giocato tre partite a EURO 2020 con La Roja.

