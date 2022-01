La Roma ha definito l'arrivo di Ainsley Cory Maintland-Niles dall'Arsenal. Le società devono ancora diramare i comunicati ufficiali coi dettagli della trattativa ma il colpo è già definito: la società giallorossa ha infatti già depositato il contratto dell'inglese in Lega Calcio.

La formula

Ad

L'esterno destro arriva alla corte di José Mourinho in prestito secco fino a giugno per 500mila, con ulteriori 500mila euro di bonus all'Arsenal. La Roma pagherà lo stipendio del giocatore fino a giugno.

Calciomercato Quando chiude il mercato? Tutte le deadline 03/01/2022 A 18:36

Chi è

Maitland-Niles è un esterno destro: può giocare da terzino ma ancora meglio da quinto di centrocampo, dunque perfetto per il modulo di Mourinho. Partirà come vice-Karsdorp, prendendo idealmente il posto di Reynolds, volato in prestito secco all'Anderlecht, per fare esperienza.

Allegri: "Il mercato di gennaio non risolve i problemi"

Calciomercato Tabellone di mercato: tutti gli acquisti e le cessioni di gennaio 03/01/2022 A 16:23