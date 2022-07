Rolando Mandragora è ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Non riscattato dal Torino, il centrocampista classe 1997 era tornato alla Juventus, che lo ha quindi ceduto alla Viola a titolo defenitivo. Questo, il comunicato ufficiale del club bianconero: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società ACF Fiorentina S.r.l. per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rolando Mandragora a fronte di un corrispettivo di € 8,2 milioni, pagabile in tre esercizi, che potrà essere incrementato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva del calciatore, per un importo non superiore a € 1,0 milioni, al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi".

Mandragora alla Fiorentina a titolo definitivo

A stretto giro di posta, è arrivato anche l'annuncio del club toscano: "La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Rolando Mandragora dalla FC Juventus. Mandragora, nato a Napoli il 29 Giugno del 1997, ha indossato, in serie A, la maglia di Genoa, Juventus, Udinese e Torino. Nella massima serie ha disputato 151 partite, realizzando 8 reti. Inoltre vanta anche una presenza con la Nazionale Italiana".

