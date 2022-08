Malick Thiaw ha posto la sua firma sul contratto che lo legherà al Milan per 5 anni. Superate le visite mediche,ha posto la sua firma sul contratto che lo legherà alper 5 anni. Il 21enne tedesco arriva dallo Schalke 04 con cui ha ottenuto la promozione in Bundesliga nella passata stagione.

"AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Malick Thiaw dallo Schalke 04 - si legge nel comunicato ufficiale del club -. Il difensore tedesco ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2027. Thiaw, nato a Düsseldorf l'8 agosto 2001, cresce calcisticamente nei Settori Giovanili di Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach e Schalke 04. Nel 2020 debutta in Prima Squadra con lo Schalke 04, totalizzando 61 partite e 3 gol. Vanta 8 presenze e 2 gol con la nazionale U21 della Germania, con cui ha vinto l'Europeo di categoria nel 2021".

Thiaw-Milan, le cifre

Un colpo che non impatterà particolarmente sulle casse rossonere: allo Schalke 04 andranno complessivamente circa 6 milioni di euro. Al giocatore un contratto quinquennale intorno al milione di euro. Milan che incasserà esattamente 6 milioni dalla percentuale sulla rivendita di Paqueta fissata al momento della cessione al Lione, con il brasiliano che è ad un passo dal West Ham.

La crescita e l'esplosione allo Schalke 04

Thiaw completa il percorso nelle giovanili nel club tedesco per poi esordire in Bundesliga al termine della stagione 2019/2020. Trova spazio nella successiva annata che culmina con la storica retrocessione della squadra, ma è protagonista della successiva promozione con 31 presenze e 2 reti in Bundesliga 2. In questa stagione ha già collezionato 3 presenze da titolare.

