Visite mediche, poi firma: ormai ci siamo, Nani è sbarcato in Italia per abbracciare il progetto del Venezia, che cerca giocatori d'esperienza per consolidarsi in Serie A. Si tratta di un ritorno nel nostro Paese per l'ex giocatore della Lazio, che in Italia mise insieme 3 gol in 25 partite nel campionato 2017/18.

Nani, campione d’Europa nel 2016 con il Portogallo, ha vissuto i suoi anni migliori al Manchester United (2007-2014, con quattro Premier e una Champions in bacheca) ma è ancora un giocatore che può garantire corsa e gol. Nelle scorse settimane, Nani è stato offerto sia al Bologna che al Genoa, che però non hanno concluso l'accordo. Ora sbarca al Venezia, che si è già rinforzato con Michael Cuisance del Bayern Monaco, e continua a guardare all'estero per implementare il valore della propria rosa. Un acquisto "alla Romero", per intenderci.

