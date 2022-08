Pesante cessione in casa Atalanta, che perde il mediano di lungo corso Remo Freuler. Andrà al Nottingham Forest, dov'è atteso già in queste ore: l'affare è di 12 milioni di euro bonus compresi. Per il giocatore, pronti tre anni di contratto. Non solo, sempre la formazione neopromossa in Premier League, due volte campione d'Europa con Brian Clough nel 1980 e 1981, starebbe pressando la Dea anche per Ruslan Malinovskyi, con un'offerta pari a 15 milioni di euro. Lo riporta Tuttomercatoweb.

Ad

Ruslan Malinovskyi durante Atalanta-Milan - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Serie A Gasperini amaro: "Mercato? Non è l'Atalanta che mi aspettavo" IERI A 21:29

Escono in tanti, entrano in pochi: il mercato dell'Atalanta tra mille dubbi

Nel frattempo, un altro trequartista ucraino, dell'Atalanta Aleksej Miranchuk, è appena stato ufficializzato dal Torino. La trattativa si è sbloccata con la formula di un prestito con diritto di riscatto a 12 milioni. Chiaro che, alla prima conferenza "utile", mister Gian Piero Gasperini abbia sbattuto proverbialmente i pugni sul tavolo. Anche perché, le entrate veramente utili alla prima squadra sono solamente due: il giocoliere brasiliano Ederson dalla Salernitana e Ademola Lookman, talento anglo-nigeriano dai valori indiscussi, ma certamente ancora grezzo (fin qui non ha rispettato appieno le aspettative di inizio carriera, cominciata dalla sempre florida Academy del Charlton Athletic) e che nelle mani di Gasperini può finalmente fare il proverbiale salto di qualità. A questi occorre aggiungere il rientro dal prestito alla Cremonese del giovane difensore Caleb Okoli.

Gasperini amaro: "Questa non è l'Atalanta che mi aspettavo.

Questa non è l'Atalanta che mi aspettav - ha sootolineato il tecnico di bergamaschi -. Impossibile vedere quali obiettivi saranno alla nostra portata finché non si chiuderà questa sessione. Lo scopo è potenziarci, abbiamo rincorso giocatori anche importanti ma il mercato è bloccato quasi per tutti" Per Gasp, tuttavia, è troppo poco per ambire a un campionato ancora una volta mescolata alle Big della Serie A: "

Gasperini: "Sui falli di mano c'è confusione assoluta"

Serie A Gasperini: "Volevo lasciare l'Atalanta, sono rimasto per i tifosi" 03/07/2022 A 07:47