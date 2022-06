Vidal ha l'accordo col Flamengo: ora palla all'Inter

Arturo Vidal è pronto ad unirsi al Flamengo. Il centrocampista cileno ha trovato in queste ore l’accordo con il club brasiliano sulla base di un contratto di durata biennale . Ora la partita si sposta tutta nel quartier generale nerazzurro, con l’Inter chiamata a discutere con il giocatore la buonuscita per l’eventuale risoluzione dell’ultimo anno di contratto.

La nostra opinione. Un addio obbligato, da tempo stabilito e anche già assorbito dall’imminente arrivo di Mkhitaryan. Per l’Inter non aveva senso continuare a puntare su un Vidal non può in grado di rendere al massimo ad alti livelli, considerato anche che resa allo stato attuale il secondo giocatore più pagato della rosa. Un’operazione che, in sostanza, accontenta tutti.

Lazio, Sarri esulta: preso Marcos Antonio

La Lazio ha chiuso per il primo regalo a Maurizio Sarri. Il tecnico, fresco di rinnovo fino al 2025, accoglierà presto un nuovo regista: è fatta per il brasiliano Marcos Antonio. Il mediano dello Shakhtar sbarcherà nella Capitale a breve e costerà circa 8 milioni di euro.

La nostra opinione. Giocatore di prospettiva, classe 2000, con già qualche gara internazionale alle spalle. Marcos Antonio è un acquisto interessante e necessario: dovrà strutturarsi fisicamente per reggere l'urto del calcio italiano, ma con Sarri potrà crescere in maniera importante.

Milan, Pobega ha convinto: si lavora per il rinnovo

Tommaso Pobega, grazie al suo anno super con il Torino, ha convinto finalmente il Milan a puntare su di lui. Il centrocampista farà ritorno alla base e sarà aggregato ai campioni d'Italia, con buona pace di Juric che lo avrebbe trattenuto più che volentieri. A Casa Milan si discute persino di un eventuale rinnovo del contratto per blindarlo definitivamente.

La nostra opinione. Un'opportunità sacrosanta dopo due anni di Serie A ad alti livelli. Pobega, vista anche la partenza di Kessie, diventa un giocatore necessario per questo Milan e le sue caratteristiche si sposano alla perfezione con il calcio proposto da Pioli.

Romagnoli, si inserisce il Valencia: concorrenza alla Lazio

C'è una nuova pretendente per Alessio Romagnoli: il capitano del Milan, destinato a lasciare il club visto il contratto in scadenza, si è da tempo proposto alla Lazio, squadra di cui è tra l'altro tifoso. I discorsi con i biancocelesti sono però tuttavia rallentati, permettendo ad un club estero di inserirsi: è il Valencia di Rino Gattuso, che punta ad un fedelissimo per iniziare al meglio la sua avventura in Liga.

La nostra opinione. Un arrivo interessante per entrambe le squadre in corsa. La Lazio ha bisogno di un difensore affidabile e Romagnoli, al netto dei guai fisici, saprebbe sicuramente dare il suo contributo. Sarebbe un peccato perderlo, considerato anche il contratto in scadenza.

Manchester United, Cristiano Ronaldo rassicura: "Resto qui"

"Il prossimo anno resterò qui. La cosa più importante per me è provare a vincere qualche coppa. Il Manchester United tornerà dove gli spetta. Non so quanto ci metterà, ma ci credo". Parole come sempre inequivocabili per Cristiano Ronaldo, che si toglie dal mercato: il futuro di CR7 sarà ancora con i Red Devils.

La nostra opinione. Paradossale pensare che la presenza di Ronaldo possa danneggiare una squadra. Il momento dello United, tuttavia, è di profonda rivoluzione, tattica e culturale: ten Hag non farà giustamente prigionieri e proverà a metterlo nelle migliori condizioni possibili, ma anche lui dovrà necessariamente dare più di quanto non ha tirato fuori in quest'ultima difficile stagione.

