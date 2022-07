Calcio

Calciomercato Visite mediche per Angel Di Maria al J-Medical! tifosi della Juventus in estasi

CALCIOMERCATO - "Olé Angel": visite mediche di rito per Di Maria al J Medical, tifosi della Juventus in estasi per l'ultimo arrivato dal PSG.

00:03:16, 08/07/2022 A 07:37