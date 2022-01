Il nome in uscita rimane quello di Alvaro Morata. Gli estimatori del calciatore non mancano in Spagna, in particolare risulta forte l'interessamento del Barcellona. Lo spagnolo è in prestito biennale dall'Atletico Madrid, operazione molto onerosa per le casse bianconere impegnate a versare 10 milioni annui ai Colchoneros. Da qui l'interesse del club piemontese a chiudere anticipatamente il prestito per risparmiare la quota di 5 milioni relativi ai prossimi 6 mesi. L'affare che porterà Dusan Vlahovic in bianconero avrà, quasi certamente, conseguenze sul futuro degli altri attaccanti della Juventus.. Gli estimatori del calciatore non mancano in Spagna, in particolare risulta forte l'interessamento del. Lo spagnolo è in, operazione molto onerosa per le casse bianconere impegnate a versare 10 milioni annui ai Colchoneros. Da qui l'interesse del club piemontese a chiudere anticipatamente il prestito perrelativi ai prossimi 6 mesi.

Ousmane Dembélé Credit Foto Getty Images

Ad

L'Atletico è consapevole che in ogni caso la Juventus non riscatterà il giocatore a giugno (riscatto fissato a 35 milioni). Per questo motivo anche i madrileni sarebbero propensi a girare in prestito il giocatore al Barcellona, attualmente alla ricerca di una punta. I catalani devono abbassare il monte ingaggi per poter completare il trasferimento. La chiave sarebbe l'uscita di Dembelè, recentemente messo fuori rosa da Xavi. La palla passa dunque ai catalani che devono stringere i tempi per avere subito il numero 9, in caso contrario sarà un affare destinato all'estate.

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (07/01) 07/01/2022 A 21:55

Allegri: "Morata resta. Gli ho detto 'Alvaro tu non ti muovi!'"

Calciomercato Allegri: "Morata resta. Gli ho detto 'Alvaro tu non ti muovi!'" 05/01/2022 A 14:27