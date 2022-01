Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

"La Nazione": Vlahovic vuole solo la Juventus

Secondo il quotidiano "La Nazione", Dusan Vlahovic è uscito allo scoperto facendo sapere alla società che l’unica destinazione gradita è la Juventus. Il suo unico obiettivo è andare a Torino, non ascolterà altre proposte. Scrive La Nazione. Intanto dall'Inghilterra continuano le pressioni da parte dell'Arsenal...

La nostra opinione: Lo scenario che si sta delineando è uno e uno soltanto: Vlahovic, prima o poi, sbarcherà alla Juventus, se dobbiamo tenere buone le parole scritte oggi dalla "Nazione". Dopotutto, posto che il giocatore non ha rinnovato con la Fiorentina (e che non sembra avere intenzione di farlo) e che il contratto scadrà a giugno 2023 non ci sono molte finestre di mercato che possano permettere la sua cessione: quella di questo gennaio - che si chiude tra 8 giorni - e quella estiva. Allora diventa fondamentalmente una questione di prezzo: Commisso punta a vendere il giocatore a oltre 70 milioni di euro; certamente non può permettersi di perderlo a costo zero come sta succedendo ormai costantamente nell'ultimo periodo ai "campioni" che ancora giocano in Italia; la Juventus in questo momento però non può permettersi di spendere tutti quei soldi. Ce la faranno i bianconeri a fare questo sforzo? Siamo convinti che faranno di tutto per trovare il modo di fare quadrare i conti.

Caicedo rescinde con il Genoa? Idea Inter

"Un rinforzo visto l'infortunio di Correa? Eravamo d'accordo con il club che ci saremmo visti dopo questa partita – ha detto Inzaghi dopo la vittoria col Venezia - avremo presto un incontro per valutare tutto quanto, saranno valutazioni attente. Ho il presidente e la società qua, cercheremo di fare nel migliore dei modi". Si parla di Caicedo, in uscita dal Genoa.

La nostra opinione: Caicedo potrebbe integrare alla perfezione la rosa degli attaccanti dell'Inter: forte fisicamente, può interagire molto bene con il suo eventuale partner d'attacco più mobile, fungendo molto bene da vice-Dzeko. L'unico punto di domanda rimane sulle sue condizioni fisiche, visto che da quando è al Genoa non è mai riuscito a mettere insieme troppe partite consecutive. Comunque affare ampiamente fattibile, visto che il Grifone deve alleggerire il peso della sua rosa (si parlava di una partenza di Ekuban per la Turchia, rientrata) e che il giocatore potrebbe lasciare Genova anche solo con la formula del prestito secco.

Dortmund: via Haaland dentro Jovic?

Il Borussia Dortmund sarebbe già alla ricerca del sostituto di Erling Haaland e tra i possibili sostituti ci sarebbe anche Luka Jovic, 24enne attaccante serbo, che non trova spazio nel Real Madrid, a riferirlo è OK Diario.

La nostra opinione: Luka Jovic è in uscita dal Real Madrid e ormai lo è da un po' di tempo: già la scorsa estate l'attaccante ex Eintracht era dato di ritorno in Bundesliga per sostituire Haaland, ora potrebbe diventare realtà. Un attaccante da ritrovare, il 24enne serbo, autore quest'anno di appena un gol in 14 partite con la maglia dei Blancos. Impensabile che sia lo stesso giocatore pagato la bellezza di 60 milioni di euro dal Real Madrid nell'estate del 2019.

