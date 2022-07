Juventus, la prima scelta per l'attacco è Werner

Il ritorno di Morata si complica e la Juventus pensa ad un'alternativa. In cima alla lista di mister Allegri c'è il nome di Timo Werner. Il Chelsea ha aperto al prestito, trattativa che può infiammarsi in questa settimana.

La nostra opinione: la Juventus ha sperato in queste settimane di convincere l'Atletico Madrid ad accettare un nuovo prestito per Morata. Gli spagnoli valutano solo una cessione a titolo definitivo, al momento non alla portata dei bianconeri. Werner è un attaccante completo, ideale per il reparto d'attacco di Allegri. In aggiunta può portare un alto tasso di esperienza internazionale, avendo calcato i campi di Bundesliga, Premier League e Champions League.

Werner, Chelsea Credit Foto Getty Images

Salernitana, fatta per Bonazzoli

I granata hanno chiuso l'accordo con la Sampdoria per Federico Bonazzoli. 5 milioni per il trasferimento a titolo definitivo, l'attaccante aveva già giocato a Salerno nella passata stagione. In uscita c'è Simy in direzione Bari.

La nostra opinione: ottima operazione della Salernitana che conferma in rosa uno dei migliori giocatori della scorsa stagione. Chiuso dalla tanta concorrenza alla Sampdoria, l'ex Inter si è dimostrato all'altezza della categoria con il club campano. Innesto prezioso per la nuova rincorsa alla salvezza.

Juventus, rescissione contrattuale per Ramsey

Il gallese ha ufficialmente lasciato il club bianconero risolvendo il contratto sottoscritto nell'estate 2019. Un risparmio di circa 9 milioni annui per la Juventus che lo prese a parametro zero dopo l'esperienza all'Arsenal.

La nostra opinione: Una parentesi da dimenticare quella di Aaron Ramsey in maglia juve. Il gallese non ha mai inciso a Torino e non si è mai mostrato sui livelli visti in Premier League. I 7,5 milioni netti a stagione sono stati un macigno per le casse bianconere.

Theate al Rennes, 20 milioni al Bologna

Trattativa che si è velocizzata nella giornata di oggi co un primo tentativo del Rennes a quota 18 milioni. Il rilancio dei francesi a quota 20 milioni + 2 di bonus ha convinto i rossoblu. Affare fatto e ottima plusvalenza per il Bologna.

La nostra opinione: il Bologna lo aveva prelevato dall'Ostende per 6 milioni di euro, lo rivende dopo una stagione a più del triplo di quella cifra. Il Rennes, perso Kim, si aggiudica una delle sorprese della scorsa Serie A.

Suarez torna a casa, accordo con il Nacional

Niente Los Angeles per il pistolero che sceglie di tornare in Uruguay. Lo stesso Suarez ha dichiarato di avere un pre accordo con il Nacional. "L'affetto che io e la mia famiglia abbiamo ricevuto ci ha toccato il cuore, per questo era impossibile dire di no a questa opportunità. Spero che i dettagli vengano sistemati presto per raggiungere l'accordo definitivo" le sue parole.

La nostra opinione: l'ex Barcellona fa una scelta di cuore e torna al Nacional dopo 16 anni. In giornata si era ventilata una suggestiva trattativa con il Los Angeles Fc dove avrebbe trovato Giorgio Chiellini.

