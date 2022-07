Dopo Morata, Firmino, Arnautovic, ecco anche Timo Werner. La Juventus sta lavorando per aumentare la forza del suo reparto offensivo e il tedesco del Chelsea è stato individuato come uno dei nomi papabili per affiancare Dusan Vlahovic. Il Blues lo hanno pagato 60 milioni di euro nel 2020 e non vogliono svalutarlo. E quindi studiano una soluzione in prestito, in un club dove Werner possa rilanciarsi e ritrovare valore di mercato. L'ipotesi prestito secco resta la più probabile, anche se i bianconeri gradirebbero avere almeno un diritto di riscatto.

In top all'articolo il video - che vi si aprirà in automatico su mobile - troverete il commento dei nostri tre giornalisti protagonisti di Calcio 360, il nuovo format di calcio griffato Eurosport su Twitch in programma ogni lunedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00 (in fondo all'articolo maggiori informazioni su questa nuova rubrica).

La formula: ingaggio importante, ma si può fare

La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma l'interesse per Werner da parte della Juventus è stato manifestato alla dirigenza londinese. L'ingaggio del tedesco, che a Londra percepisce attualmente circa 8 milioni di euro netti a stagione, non rappresenta un particolare problema, se il costo dell'operazione non fosse proibitivo a livello di cartellino. Borussia Dortmund e Lipsia sono le altre due squadre principalmente interessate a Werner, che vuole rilanciarsi anche in ottica Mondiale.

Al Chelsea non bene, voglia di cambiare aria per Timo

Le due annate appena trascorse con Tuchel al Chelsea non sono andate infatti benissimo per Werner. Tante panchine e pochi gol: soltante 23 in totale in due anni, solo 10 dei quali nei due campionati di Premier League disputati. Non è mai esploso a Londra il tedesco, che nella stagione 2019/20 si era rivelato all'Europa segnando ben 34 gol totali con la maglia del Lipsia, quattro dei quali in Champions League (quel Lipsia arrivò in semifinale). Insomma, a 26 anni il potenziale esiste e la Juventus sta studiando come lanciare l'offensiva. Non c'è molto tempo, visto che tra due settimane inizia la stagione bianconera.

