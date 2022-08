Chelsea: Werner verso il ritorno a casa

Accostato nelle ultime settimane anche alla Juventus, Timo Werner, 26 anni, sembra proprio destinato a lasciare il Chelsea. Secondo le ultime indiscrezioni, l'attaccante tedesco sarebbe in procinto di tornare al Lipsia, club che lo ha lanciato e venduto ai Blues nell'estate 2020 per 53 milioni. E la formula dovrebbe essere proprio a titolo definitivo: le due società stanno lavorando per chiudere l'accordo dopo i due anni senz'altro poco entusiasmanti del giocatore in Premier League. Il giocatore è già arrivato in città in serata. Secondo Sky Sport UK, al Chelsea andranno 20 milioni di euro più bonus.

La nostra opinione. Le 23 reti su 89 partite complessive in due anni di Chelsea, non possono essere certo considerate un bottino sufficiente per il valore di Werner. Che, diciamolo, in Premier ha particolarmente deluso. Il rientro nella "comfort zone" di Lipsia, non potrà che fargli bene.

Timo Werner, giugno 2022. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

Ufficiale: Provedel alla Lazio

Ivan Provedel è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Il portiere ex Pro Vercelli ed Empoli, proveniente dallo Spezia, dopo le visite alla clinica Paideia, ha firmato coi biancocelesti un contratto di 5 anni a 1,3 milioni di euro a stagione. Questo il comunicato della società capitolina: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ivan Provedel, proveniente dallo Spezia Calcio".

La nostra opinione. Farà il secondo di Luis Maximiano, ma l'occasione della vita può essere davvero dietro l'angolo. Provedel è un portiere di grande dedizione, formatosi dalla gavetta e che merita la chance in un top club come la Lazio.

Roma: Carles Pérez a un passo dal Celta Vigo

Secondo Sportmediaset, Carles Pérez sarebbe a un passo dal trasferimento dalla Roma al Celta Vigo. Per l'attaccante esterno la formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. Domani previste visite mediche e firma.

La nostra opinione. pedina distantissima dai piani tattici di José Mourinho. Inevitabile cambiare strada.

Carles Pérez, Roma 2021-2022 - Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

Borussia Dortmund: Modeste sostituirà Haller

In attacco, senza più Erlin Haalan e il neoacquisto Sébastien Haller (fermato da un tumore ai testicoli, il Borussia Dortmund si affida alla punta francese d'esperienza Anthony Modeste, classe 1988 proveniente dal Colonia, a cui andranno 5 milioni di euro.

La nostra opinione. Classico esempio di "usato sicuro" in Bundesliga, in cu Modeste - la scorsa stagione - ha segnato ben 23 gol in 35 partite disputate. Scelta intelligente in attesa della guarigione e del ritorno del top player franco-ivoriano ex Ajax e West Ham.

Anche Cillessen torna dove tutto è nato, al NEC Nimega

A 33 anni, Jesper Cillessen torna a casa. L'ex Barcellona lascia il Valencia a titolo definitivo accordandosi, fino al 2025, al Nec Nimega, club olandese in cui è cresciuto.

La nostra opinione. Scelta romantica per un portiere che, probabilmente, ai tempi blaugrana, si era prefigurato una carriera da top player, finendo però a sbattere sul muro ter Stegen.

