Da oggetto misterioso a possibile futuro nuovo crack della Premier League. Dopo l’acquisto di Scamacca il West Ham prova a dimenticare l’avvio di campionato terribile consolandosi con l’arrivo di Lucas Paquetà. Il fantasista ex Milan, protagonista di un’ultima stagione straordinaria al Lione. Gli agenti del centrocampista si trovano in queste ore a Londra per perfezionare il passaggio agli Hammers per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Un investimento mostre che, dovesse andare in porto, farebbe sorridere anche il Milan, squadra in cui il fantasista ha militato con alterne fortune dal 2018 al 2020.

Paquetà è quasi del West Ham: ecco quanto incasserà il Milan

L’avventura rossonera di Paquetà non è stata certamente entusiasmante, nonostante qualche sprazzo di talento cristallino. Non è certamente riuscito a valorizzarlo Stefano Pioli, che dopo averlo messo ai margini del suo progetto ne aveva avallato la cessione nell’estate del 2020 al Lione a titolo definitivo per circa 20 milioni. Il M Ilan, nella circostanza, era riuscito a strappare ai francesi anche il 15% sulla futura rivendita del trequartista. Una clausola che, qualora si perfezionasse il passaggio al West Ham, permetterebbe ai campioni d’Italia di incassare circa 6 milioni: una cifra significativa che certamente aiuterà in parte il club a proseguire la virtuosa operazione di risanamento finanziario intrapresa con il gruppo Elliott e portata avanti anche con il nuovo corso societario.

