"Roma da titulo", titola - e con buona pace dei giochi di parole - il Corriere dello Sport nell'edizione di venerdì 5 agosto 2022. Questo a sottolineatura dell'ormai certo approdo in giallorosso di Georginio Wijnaldum dal PSG (prestito con diritto di riscatto a 8 milioni), il terzo "top player" della campagna acquista dei Friedkin allestita per José Mourinho. Che, come sempre, ha fatto valere la propria personalità: in dirigenza e tra i giocatori da acquistare, che ora scalpitano per indossare la maglia giallorossa. Basta una parola di Mou ed è subito un "Sì" convinto.

Uno status quo che non può far altro che accrescere - e di gran lunga - il livello della rosa giallorossa. E su questo si è tutti d'accordo: ma quanto i tre top player di cui sopra possono votarsi al 100% alla causa della Lupa. Qual è il loro reale stato di forma? A loro occorre aggiungere un altro giocatore - obiettivo del club capitolino - di fatto sulla loro stessa scia: l'attaccante Andrea Belotti, svincolato dal Torino e certo bisognoso di ritrovare il ritmo partita. Andiamo ad analizzare ad una ad una la loro situazione per cercare di rispondere alla domanda: la Roma è veramente "da titulo", inteso nella sua massima accezione mourinhana, leggi "Scudetto"?

Georginio Wijnaldum (da ufficializzare)

Trentadue anni il prossimo 11 novembre. In coppia con Matic è in grado di dare alla mediana della Roma la consistenza internazionale di cui Mou è alla ricerca. E che, sicuramente, in un campionato come la Serie A può fare la differenza. Fisicamente integro, titolare al PSG e già punto fermo del Liverpool di Klopp, sul nazionale olandese non c'è proprio alcun dubbio.

Paulo Dybala

Accolta da re all'ombra del Colosseo, la sua situazione è ben nota a tutti. E da tempo. La sintesi dell'apoteosi della scommessa, quella per cui a poker si va "all-in": se la si vince, si sbanca. Ma c'è anche il rischio di perderla, questa scommessa, le sue condizioni fisiche a corrente alternata rappresentano - come già lo è stato in tanti anni di Juventus - la vera incognita per la Joya, classe 1993.

Nemanja Matic

Trentaquattro anni compiuti lo scorso 1° agosto. Si tratta di un giocatore a fine carriera o ancora in grado di dare il proprio contributo ad alti livelli? Il centrocampista serbo, l'anno scorso al Manchester United, ha totalizzato 23 presenze (su 38 giornate) in Premier League, di cui 16 da titolare e 7 da subentrato. Nelle 8 partite di Champions, invece, solo in una di queste è partito dal 1', contro lo Young Boys a Old Trafford a qualificazione agli ottavi già ottenuta. Caratterialmente forte, spigoloso in mediana, su di lui garantisce Mourinho.

Andrea Belotti (trattativa in corso)

Nell'ultimo campionato i guai fisici lo hanno tormentato. Appena 22 presenze in A, condite comunque da 8 reti. Mourinho e il (possibile) trasferimento alla Roma possono risultare la svolta alla sua carriera. Tutta da decifrare la sua possibile (o meno) intesa là davanti - ispirata dalle giocate di Lorenzo Pellegrini - con un altro ariete come Tammy Abraham.

Roma da titulo oppure No?

Roma, a nostro avviso, da primissime posizioni. Da Champions, ecco. Il "plus" della personalità di Mourinho, può fare la differenza, da spinterogeno a un'impresa che, già il Milan - a scapito della più attrezzata Inter - nella passata stagione, ha dimostrato poter essere non impossibile, con le alchimie giuste.

