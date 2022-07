Dopo Dybala e Matic, un altro colpo importante per la Roma di José Mourinho. La Roma è vicina a chiudere la trattativa che porterà in giallorosso Georginio Wijnaldum, centrocampista olandese del PSG con un glorioso passato al Liverpool. Un giocatore che offrirà molte più soluzioni al tecnico portoghese e che alzerà ulteriormente il tasso tecnico e di esperienza della rosa capitolina. Un giocatore esperto, che ha uno stipendio alto, ma che può arrivare a costi relativamente bassi. Ne abbiamo parlato a Calcio360.

La trattativa: il PSG paga metà ingaggio

Tiago Pinto ha incontrato l'agente di Georginio Wijnaldum per trovare un'intesa economica con il centrocampista. Al PSG guadagna circa otto milioni di euro netti più bonus. Il giocatore vuole cambiare aria e gradisce la destinazione giallorossa. La trattativa tra i club di Dan Friedkin e Nasser Al Khelaifi dura da tempo e pare aver trovato il suo lieto fine. L'olandese arriverà a Roma in prestito e i parigini pagheranno il 50% dell'ingaggio netto. Roma e PSG stanno lavorando per inserire nell'accordo i diritti di riscatto.

Ultimi due anni non positivi per Wijnaldum

Al tempo stesso, pur riconoscendo la caratura internazionale del giocatore e la sua mentalità vincente, va specificato che le ultime due annate del metodista olandese non hanno entusiasmato. Nell'ultima stagione al Liverpool di Klopp e nella prima al PSG con Pochettino, Wijnaldum ha faticato a trovare continuità, a contribuito a pochi gol, si è inserito di rado in avanti e ha visto calare il suo rendimento medio. A livello di motivazione la centralità nella Roma di Mou potrebbe rilanciarlo e magari farlo tornare ad essere quel centrocampista box-to-box dall'inserimento facile che tanto era apprezzato fino a prima della pandemia.

Calcio360: Wijnaldum-Roma, le cifre reali

