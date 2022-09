Una trattativa nata in extremis, nelle ultime ore di mercato. Voci tramutatesi gradualmente in indiscrezioni reali e, infine, in certezze. Fino all'ufficialità: appena nove mesi dopo il suo arrivo dal Borussia Mönchengladbach, Denis Zakaria lascia la Juventus e si trasferisce al Chelsea in prestito con diritto di riscatto. La cifra del riscatto dovrebbe aggirarsi sui 30 milioni di euro

L'annuncio del Chelsea è arrivato alle 2 italiane, un paio d'ore dopo il gong del mercato di Premier League: i club inglesi hanno infatti avuto un tempo extra per completare i trasferimenti già formalmente apparecchiati.

Le prime parole di Zakaria da giocatore del Chelsea

Voglio salutare tutti i tifosi del Chelsea. Sono molto felice e orgoglioso di essere un Blue e non vedo l'ora di vedervi presto allo Stamford Bridge

