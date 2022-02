Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Terremoto Zaniolo, Juve e Tottenham alla finestra

I tre quotidiani sportivi danno risalto alle parole di Tiago Pinto, ds della Roma che non può “garantire che Zaniolo il prossimo anno sarà sicuramente un giocatore della Roma”. A questo punto si è già scatenato il totomercato, perché i contatti con la Juventus c’erano già stati a dicembre, ma anche il Tottenham aveva mostrato interesse per il giocatore.

La nostra opinione: Zaniolo ha un contratto lungo con la Roma, perché nel 2019 ha rinnovato per 5 anni fino al 2024. Tempo per decidere se andarsene o restare ce n’è. Certo è che comunque il ragazzo piace a Mister Allegri e che nel tempo gli attriti con la Roma non sono mancati. Insomma, le frasi di Pinto lasciano presagire che qualcosa possa bollire in pentola.

Sarri-Lazio, il grande gelo

In casa Lazio è sceso il gelo: Sarri sarebbe arrabbiato per il mercato povero dei biancocelesti (che ha anche scatenato l’ironia caustica della Curva) e per il Corriere dello Sport il rinnovo del tecnico è a rischio. Non ci sono stati confronti con Lotito, ma con il ds Tare sì e per ora la situazione sarebbe molto tesa.

La nostra opinione: in effetti la frase “Non ci siamo rinforzati, ma con i nostri esuberi abbiamo indebolito mezza Europa”, per quanto amaramente divertente, lascia intuire che qualcosa è andato storto e che si poteva intervenire a gennaio meglio di come è stato fatto. Ciò che lascia perplessi, però, è come sia possibile ingaggiare un allenatore del calibro di Sarri se poi non si ha la possibilità o la voglia di fornirgli una rosa all’altezza del lavoro che vorrebbe svolgere.

Aubameyang, l’annuncio ritarda

In ambito internazionale tiene ancora banco l’annuncio di Aubameyang da parte del Barcellona, ma stiamo ancora aspettando. Per AS c’è una ragione: è una questione meramente burocratica, riguarda la tempistica della consegna delle carte sia da parte dell’Arsenal, sia da parte dei blaugrana, impegnati a districare la matassa Dembelé.

La nostra opinione: chiusa definitivamente la finestra di mercato e sistemato il faldone, non dovrebbe mancare molto all’annuncio. Del resto i Gunners, nonostante la rescissione sia avvenuta lunedì 31, hanno dato l’annuncio del divorzio soltanto martedì e quindi anche il club catalano, per una questione di rispetto, ha dovuto aspettare. Il giorno bjuono, però, potrebbe essere proprio questo.

