Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Allegri fa la lista: ci sono Zaniolo ed Emerson

Il momento della Juventus è complicato: fuori dalla Champions, fuori dalla corsa Scudetto, l’unico obiettivo è quello di finire bene campionato (e Coppa Italia) e lavorare per la prossima stagione. Secondo Tuttosport mister Allegri avrebbe già parlato con la dirigenza di una serie di nomi che si innesterebbero ben nella sua visione per il futuro. Ci sono i già noti Zaniolo e Jorginho, ma anche Raspadori, Renato Sanches e il sempreverdePaul Pogba.

La nostra opinione: il mancato rinnovo di Paulo Dybala consente al club di risparmiare su uno stipendio oneroso, che può quindi essere reinvestito per altri acquisti. Di certo però la Vecchia Signora non potrà aggiudicarsi tutti i nomi dell’elenco, perché comunque una squadra già c’è e si tratterebbe solo di innesti. Nel finale di stagione Allegri e il club dovranno quindi restringere il cerchio e focalizzarsi su pochi obiettivi per lavorare poi alle trattative, che quando c’è la Juventus di mezzo sono sempre onerose.

Lazio all’assalto di Romagnoli

Per il Corriere dello Sport, la Lazio si è già mossa per ingaggiare Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan. A quanto pare il giocatore sarebbe molto contento della nuova sistemazione e avrebbe interrotto le trattative per il rinnovo con i rossoneri, seppur in ogni caso cono uno stipendio al ribasso.

La nostra opinione: ci sono diversi club che avrebbero interesse per il difensore rossonero, soprattutto a parametro zero. La questione stipendio, comunque, non sarà mai un problema: come procuratori il giocatore ha scelto il team di Mino Raiola, abilissimo nel fare gli interessi dei propri assistiti, quindi nemmeno un navigato uomo d’affari come Claudio Lotito potrà tirare sul prezzo col suo tradizionale “pagere moneta, vedere cammello”.

Salah e il futuro al Liverpool: Né sì, né no

In un’intervista a Sky Sports (come riporta Marca), Mohamed Salah lascia la porta aperta a qualsiasi futuro: il rinnovo con il Liverpool non è ancora arrivato e l’egiziano, a domanda su un accordo raggiunto, risponde:

Non posso dire né sì, né no.

La nostra opinione: La spiegazione è semplice: al momento il club è concentrato sulla lotta con il Manchester City per la vittoria in Premier League e le priorità sono altre. Salah fa gola a molti, in primis il Barcellona, ed è ovvio che ci siano club alla finestra che restano ad aspettare qualche movimento. Il contratto però scade a giugno del prossimo anno, quindi è giusto che sia il giocatore, sia la società si concentrino su un obiettivo più vicino, ossia riprendersi lo scettro della Premier League, che il City aveva conquistato lo scorso anno.

