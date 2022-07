Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inserimento del Tottenham per Zaniolo

Nicolò Zaniolo sembrava essere promesso sposo della Juventus, ma nelle ultime ore si è registrato un interesse del Tottenham. Ne ha parlato TuttoSport stamattina apertura: "Il Tottenham sta valutando la situazione di Zaniolo in un momento in cui la Juventus ha un po' allentato la presa. Ad inizio settimana c'è stato un colloquio telefonico tra Paratici e Vigorelli, l'agente del giocatore".

La nostra opinione. Il giocatore della Roma è sicuramente uno dei talenti più limpidi della sua generazione, ma quel doppio infortunio al ginocchio fa tremare. Il Tottenham, dopo l’arrivo di Antonio Conte, si è dimostrata una società capace di valorizzare i giovani (Kulusevski su tutti), mentre i bianconeri stanno costruendo una squadra più esperta e pronta subito. Forse all’ex primavera dell’Inter converrebbe spostarsi oltre la Manica.

Milan-De Ketelaere: l'ultimo aggiornamento

La non convocazione di Charles De Ketelaere, chiesta dal giocatore e dal suo entourage e accolta dal Bruges, è stato un segnale forte da parte del ragazzo che, con pacatezza e onestà d’animo, ha chiesto al club di non rischiare nulla finché la trattativa con il Milan sarà aperta. Una forzatura inaspettata, dettata dalla volontà del ragazzo di vestirsi di rossonero, che punta a smuovere la situazione. Il Milan ha fatto la sua proposta, il Bruges vuole 35 milioni di base ma davanti a questo scenario, tutti sperano che il club belga ceda e accontenti il giocatore. Maldini e Massara, già da ieri, sono tornati a Milano e oggi seguiranno gli sviluppi della trattativa da Casa Milan.

La nostra opinione. I rossoneri non hanno mollato e sono pronti a fare un piccolo rilancio per avvicinarsi ancora di più alla richiesta da 35 milioni di euro del Bruges. A questo per la società di Milano diventa fondamentale vincere questo braccio di ferro. Pioli aspetta il talentino belga ed è convinto che con lui si possa fare davvero il salto di qualità, anche in Europa.

La Roma fa sul serio per Wijnaldum

La Roma fa sul serio per Wijnaldum. L’unico nodo è rappresentato dalla ripartizione dell’ingaggio monstre dell’ex Liverpool, che la scorsa estate gettò via un accordo chiuso con il Barcellona per andare a Parigi a quasi dieci milioni a stagione. Cifra spropositata, alla quale il Psg dovrà contribuire se l’obiettivo è veramente quello di trovare una quadra con la squadra giallorossa e liberare lo spogliatoio della presenza di Wijnaldum. L’opera di convincimento di Mourinho è già partita, ed i contatti tra le parti procedono incessanti da almeno dieci giorni. Segno che qualcosa da dirsi c’è. Eccome se c’è…

La nostra opinione.Il centrocampista olandese è la prima scelta di Mourinho, però l’inizio del campionato si avvicina e bisogna mettere delle “deadline” alle trattative per non farsi trovare impreparati in caso di mancata chiusura. Il giocatore è disponibile al trasferimento: ha capito di non rientrare nei piani del nuovo allenatore Galtier. Il nodo dell’ingaggio, però, non è ancora stato superato. Wijnaldum ha un ingaggio da 9 milioni netti.

