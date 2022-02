Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Zaniolo-Juve, quei like galeotti...

Nicolò Zaniolo è il primo obiettivo della Juventus per l’estate: il suo contratto è in scadenza nel giugno 2024 e, come evidenzia la Gazzetta dello Sport, al momento non ci sono le condizioni per il rinnovo. Nel weekend il fantasista giallorosso ha acceso i cuori dei tifosi bianconeri con tre like su Instagram ai post trionfanti di Bonucci, Vlahovic e Locatelli dopo Empoli-Juve.

La nostra opinione: cosa divide Zaniolo dalla Juve? Almeno due cose: 40/50 milioni (la valutazione del cartellino del talento giallorosso) e la situazione delicata in casa bianconera. Nei prossimi mesi ci saranno tanti rinnovi da discutere, su tutti quello di Paulo Dybala e inoltre, per quanto affascinante, non è semplice immaginare una squadra con Zaniolo, Dybala e Chiesa, calciatori molto diversi ma tutti tendenti a giocare sulla destra, dove già corre Cuadrado. Chi vivrà, vedrà.

La Juve vuole blindare de Ligt

Secondo Tuttosport la Juventus starebbe lavorando con l’entourage di Matthijs de Ligt ad un prolungamento di un anno della scadenza del contratto, dal 2024 al 2025. Ad oggi il centrale olandese ha una clausola rescissoria di 120 milioni e se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile la Juve si siederebbe al tavolo delle trattative.

La nostra opinione: in questi ultimi mesi complicati per la Juve l'olandese ci ha messo sempre la faccia dimostrando grandi doti di leadership che, mixate con le caratteristiche tecniche, ne fanno un giocatore fondamentale in ottica di medio-lungo termine. Fa bene il club a voler anticipare i tempi del rinnovo.

Scamacca (e Viti): si accende il derby della Madonnina

Milan-Inter non si gioca solo in Coppa Italia, ma anche sul mercato. Stando alla Gazzetta dello Sport, al centro della contesa del fanta-derby ci sono Gianluca Scamacca, che si sta mettendo in mostra in questa stagione con il Sassuolo a suon di gol, e Mattia Viti, difensore centrale classe 2002 dell'Empoli.

La nostra opinione: per quanto riguarda il dossier Scamacca da settimane, ormai, si parla con insistenza dell'interesse dell'Inter, ma il Milan non parte molto indietro: il ds Frederic Massara lo conosce molto bene in quanto lo ha visto sbocciare a Trigoria nel vivaio della Roma. Su Viti, invece, i campioni d'Italia sembrano partire da una posizione di vantaggio.

