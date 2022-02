Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Zaniolo-Juve, appuntamento in estate

Il nome di Nicolò Zaniolo continua a gravitare con insistenza in orbita Juve in vista della prossima stagione. Anche sabato, sia su sponda bianconera che su quella giallorossa, si è tornato a parlare del possibile affare. Entrambe le parti in causa hanno tagliato corto e rimandato il discorso in estate ma, secondo quanto riportato da Tuttosport, è fuori discussione il fatto che il trequartista della Roma piaccia e non poco dalle parti della Continassa. I bianconeri sarebbero addirittura disposti a giocarsi le carte McKennie e Kean per tentare i giallorossi.

La nostra opinione: l'americano, punta di diamante della nazionale USA, è molto apprezzato dai Friedkin e la Juve pur di arrivare a Zaniolo sarebbe disposta a sacrificare uno dei giocatori più azzeccati degli ultimi mercati.

Ibra-Milan, la saga infinita

Sul possibile nuovo rinnovo di Ibrahimovic si è espresso nel pre-derby il dt del Milan, Paolo Maldini: “Con Zlatan c’è un discorso aperto perchè lui è una persona molto indipendente, sa e non finge quella che è la sua situazione. Se non se la sentirà di andare avanti sarà lui a dire di volersi fermare. Attualmente lui si sente di voler continuare. C’è un gran rapporto e un bel dialogo. Zlatan non sarà mai un peso per questa squadra ma solo una risorsa”.

La nostra opinione: è prematuro fare previsioni sulla trattativa per il prolungamento del contratto, ma se ci sarà la volontà da parte di entrambi di proseguire, probabile che il Milan avanzi un'offerta al ribasso con eventuale inserimento di bonus. Il club ha bisogno di una figura carismatica come Ibra nello spogliatoio, ma deve anche guardare avanti.

Mourinho: "Zaniolo? Rimarrà alla Roma almeno fino al 2024"

