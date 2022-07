mercato della Juventus continua a essere in fermento, sia in entrata che in uscita. Se per Matthijs de Ligt si starebbe aprendo centrale brasiliano Gabriel, 2.6 milioni annui, che la società del Presidente Andrea Agnelli potrebbe mitigare ulteriormente grazie al decreto crescita - il nome in entrata è sempre quello di certi gli arrivi di Juventus vuole ora accelerare per mettere in rosa anche la giovane stella Azzurra, una volontà che sembra condivisa sia dal giocatore, desideroso di passare in bianconero, che dalla Roma, col club di José Mourinho che probabilmente vorrebbe evitare l'imbarazzo di una convivenza forzata con un giocatore ormai promesso sposo della Vecchia Signora. Ilcontinua a essere in fermento, sia in entrata che in uscita. Se persi starebbe aprendo un'asta tra Bayern Monaco e Chelsea , col club bianconero pronto a investire i soldi ricavati dalla sua cessione sul classe 1997 valutato 40 milioni di € dall'Arsenal - ma con uno stipendio abbordabile, circa, che la società del Presidente Andrea Agnelli potrebbe mitigare ulteriormente grazie al decreto crescita - il nome in entrata è sempre quello di Nicolò Zaniolo . Dati ormai perdi Paul Pogba Angel Di Maria , laper mettere in rosa anche la, una volontà che sembra condivisa sia dal giocatore, desideroso di passare in bianconero, che dalla Roma, col club di José Mourinho che probabilmente vorrebbe evitare l'imbarazzo di unacon un giocatoredella Vecchia Signora.

Se fino a qualche giorno fa i rumor di mercato ragionavano intorno alla possibile contropartita tecnica che la Juventus avrebbe inserito nella trattativa, col centrocampista brasiliano Arthur in pole position per passare alla Roma, adesso diverse fonti riportano l'accordo totale tra le due società circa un accordo monetario sulla base di un prestito con opzione di riscatto, possibile anche perché Zaniolo è legato ai giallorosso con un accordo in scadenza nel giugno 2024. La Roma avrebbe voluto monetizzare fino a 60 milioni di euro, mentre la Juventus continuava a voler investirne al massimo 50, tra prestito, riscatto e diversi bonus accessori. Secondo Sportmediaset, l'accordo sarebbe però stato trovato sulla base di un prestito oneroso di circa 10 milioni di euro, più un obbligo di riscatto fissato sui 30-35 milioni, dovuto anche alla volontà del giocatore che spingerebbe per passare al più presto in bianconero.

