Zaniolo ha convinto Mourinho e, soprattutto, ha convinto se stesso a rimanere a Roma dopo aver ricevuto Doveva essere il 'sacrificato' dell'estate romana, maha convinto Mourinho e, soprattutto, ha convinto se stesso a rimanere adopo aver ricevuto diverse avances dalla Juventus al termine della stagione scorsa. Non solo Zaniolo resta, convintamente, alla Roma ma raddoppia. Il classe '99 è intenzionato a rinnovare il proprio contratto con i giallorossi, considerando che l'attuale accordo scadrà nel 2024.

Una prima pietra a questa possibilità di rinnovo è stata messa in giornata con un primo incontro, a Milano, tra le parti. C'era la Roma e c'era Claudio Vigorelli, l'agente del giocatore, che hanno gettato le basi - secondo quanto riportato dalla Gazzetta - per un nuovo contratto fino al 2027, con ritocco dell'ingaggio. Non si 'chiuderà' in tempi brevi, almeno non fino a fine mercato. Ma, a settembre, quando le acque si saranno calmate si potrà tentare l'affondo per fare di Zaniolo una nuova bandiera della Roma.

