Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Zaniolo-Roma, rinnovo ad un passo

Dopo le parole al miele spese da Josè Mourinho, ora anche la società giallorossa, nella figura di Tiago Pinto, vorrebbe dimostrare a Nicolò Zaniolo tutta la fiducia attualmente riposta su di lui in quel di Trigoria. Per l'azzurro sarebbe infatti pronta una proposta di rinnovo fino al 2027, con un contratto a base fissa di circa 4 milioni di euro che con i bonus potrebbe spingersi fino ai 5. L'agente Claudio Vigorelli è già al lavoro per chiudere la trattativa.

La nostra opinione: operazione rischiosa ma comprensibile quella dei giallorossi: a Trigoria c'è la chiara volontà di aprire un nuovo ciclo e la conferma di Zaniolo, anche a livello di immagine e status, deve essere una tappa obbligata. Il rischio è chiaramente relativo alle cifre importanti ma il ragazzo ha ampiamente dimostrato che, se integro fisicamente, può tranquillamente valere lo stipendio propostogli dai giallorossi.

Ribery ai titoli di coda: futuro in dirigenza?

Nonostante la sua avventura sul rettangolo verde sembra giocoforza esser giunta al capolinea, Franck Ribery resterà indissolubilmente legato alla città di Salerno anche dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Per il fenomeno francese infatti pronto un ruolo d'immagine come ambasciatore del club. La società vorrebbe poi favorire un suo percorso di formazione come tecnico, per integrarlo in futuro nell'organico e non disperdere la sua inestimabile esperienza.

La nostra opinione: ottima mossa della Salernitana che mantiene vivo il legame tra il proprio brand ed uno dei calciatori più iconici degli ultimi 15 anni. Ribery ha sempre mostrato grande affetto per Salerno e la sua avventura, giustamente, non può che continuare anche in dirigenza. Da capire ora quali saranno le sue scelte. Avrà veramente intenzione di formarsi come allenatore?

Caso Griezmann: trovato l'accordo tra Atletico e Barcellona

Dopo una lunga trattativa, i colchoneros sono finalmente riusciti a chiudere l'affare con i blaugrana. Il francese verrà riscattato dai madrileni per una cifra vicina ai 20 milioni di euro più bonus, facilmente raggiungibili. Griezmann si legherà ai biancorossi fino al 2026, con la famosa clausola che lo ha fin qui costretto ad entrar sempre a 30' dalla fine che è finalmente stata cancellata.

La nostra opinione: Vicenda che accontenta tutti: il Barca, pur rinunciando a quasi 20 milioni di euro, si toglie un ingaggio importante in vista delle prossime stagioni; l'Atletico riesce finalmente ad aver la sua star al 100% delle potenzialità, non dovendo più centellinare i minuti del francese che invece, da ora, potrà definitivamente iniziare la sua crescita in vista degli imminenti Mondiali, nei quali proverà a difendere il titolo con i suoi connazionali transalpini.

