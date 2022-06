Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ad

1) Zaniolo: Juve e Roma cercano l'accordo per il passaggio in bianconero

Calciomercato Il Chelsea offre Werner più soldi per de Ligt: no della Juve 11 ORE FA

Foto a tutta pagina dedicata a Nicolò Zaniolo da parte di Tuttosport. Dopo il vertice di giovedì giallorossi e bianconeri cercano l'intesa, la formula più giusta, per il passaggio del talento classe 1999 alla Juve come erede di Paulo Dybala. Si ragiona sul prestito oneroso a 10 milioni e obbligo di riscatto, oppure - come contropartita - lo scambio Arthur. Addirittura, Tuttosport ipotizza come la Juve possa arrivare sia a Zaniolo che a Di Maria senza rinunce.

La nostra opinione: la storia lo dimostra, se la Juve vuole veramente qualcosa in sede di mercato, va a prenderselo. Quindi, sì, con le formule giuste, in bianconero possono arrivare sia Zaniolo che Di Maria. Nel primo caso, sarà difficile che la Roma accetti contropartite specie riguardanti un giocatore - Arthur - che ha parecchio deluso da quando è in Italia. Ci vorranno quindi soldi, tanti soldi. Nel caso del Fideo, l'argentino dovrà invece dimostrarsi convinto, lui stesso, di sposare la causa Juve, senza utilizzarla in modo "strumentale" per la questione Mondiale, per poi comunicare il suo "arrivederci e grazie" e scappare già il prossimo anno nel "suo" Rosario Central.

2) Dybala, l'Inter non molla

Secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe sempre e solo l'Inter su Paulo Dybala. Per l'ufficializzazione sarebbe solo questione di tempo. Anzi solo questione di risolvere le operazioni di mercato legate alle cessioni.

La nostra opinione: le voci riguardanti il Milan sulla Joya sono state soltanto "di disturbo" o c'è qualcosa di più concreto? A nostro avviso, la prima opzione è quella più praticabile. Le manovre nerazzurre per far quadrare i conti, sono note a tutti. E questo, per Marotta ed Ausilio, è un periodo particolarmente intenso.

3) Cristiano Ronaldo senza pace

Tornando sulla prima pagina di Tuttosport, Cristiano Ronaldo non trova pace. Con ten Hag al Manchester United e un nuovo ciclo pronto a partire, CR7 vuole assolutamente andarsene e cercare un club certo della partecipazione in Champions League. Ma anche il Bayern Monaco si è chiamato fuori.

La nostra opinione: per l'ex Juve, a questo punto, non resta che l'ipotesi di un suo romantico ritorno allo Sporting Lisbona...

Il Bayern chiarisce su Ronaldo: Mertens alla Salernitana?

Calciomercato Inter, l'offerta per Dybala: bonus se supera il 50% di presenze IERI A 22:00