Calcio

CALCIOMERCATO - Zhang frena l'arrivo di Acerbi. Il West Ham chiude per Paqueta

CALCIOMERCATO - Il centrale della Lazio, per ora, non vestirà nerazzurro neppure in prestito secco. Il Milan gongola per la cessione di Paqueta ed è pronto ad incassare 9 milioni. Felix è ufficialmente della Cremonese. Cavani atterrato a Valencia.

00:00:57, un' ora fa