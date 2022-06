Un marsigliese nuovo allenatore del PSG. Se si tratta di Zinédine Zidane, evidentemente, val bene un'eccezione. A riferirlo è RMC. Zizou prende quindi il posto di Mauricio Pochettino, finito sul banco degli imputati dopo la prematura uscita del club delle stelle del calcio dalla Champions League.

Ad annunciare la notizia alla trasmissione "After RMC", il giornalista Daniel Riolo, lo stesso che annunciò il passaggio ai parigini di Lionel Messi. Un'operazione di calciomercato che rischia di essere "a matriosca" e che spaventa i tifosi della Juventus. Già, perché proprio secondo i report dei media francese, nello stesso momento, si sarebbe arenata la trattativa riguardante il ritorno di Paul Pogba alla Vecchia Signora. Il centrocampista in uscita dal Manchester United, infatti, sarebbe il primo desiderio di Zizou e Pogba, dal canto suo, starebbe aspettando l'annuncio ufficiale del nuovo tecnico del Psg per valutere meglio il da farsi.

