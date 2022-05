Il Bayern ci prova per Zielinski

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Bayern è entrato in scena per capire le possibilità di prendere Piotr Zielinski dal Napoli. Il trequartista polacco ha nel proprio contratto una clausola da 100 milioni di euro e in ogni caso non si muoverà per meno di 40.

La nostra opinione. Nella classifica dei giocatori sacrificabili, Zielinski occupa uno dei primi posti. Se non il primo. Il polacco ha appena chiuso una stagione complessivamente deludente dal punto di vista individuale, vedendo calare drasticamente il proprio rendimento nel 2022. Ed è dunque naturale che un'eventuale proposta possa essere accolta con favore dal Napoli.

Super offerta del Newcastle per Botman

Qualche settimana fa sembrava questione di giorni per la firma di Sven Botman con il Milan, ma le incertezze societarie attorno al mondo rossonero hanno rallentato pesantemente l'operazione. E ora, come rivela calciomercato.com, il Newcastle è tornato prepotentemente in corsa, facendo pervenire una super offerta sia al Lille che al centrale olandese.

La nostra opinione. Il Milan può contare sull'intesa tra Kalulu e Tomori, riaccoglierà Kjaer ma al contempo si prepara a perdere Romagnoli. Ecco perché, che sia Botman o no, un altro centrale di spessore servirà come il pane per mantenere intatte le ambizioni in Serie A e alzare l'asticella in Champions League.

Fiorentina-Atalanta, scambio Gollini-Kouamé?

Pierluigi Gollini e Christian Kouamé, in prestito rispettivamente al Tottenham e all'Anderlecht, sono al centro di una trattativa di mercato tra Fiorentina e Atalanta. Il portiere si trasferirebbe a Firenze e l'attaccante a Bergamo. Lo riporta Sky.

La nostra opinione. La Fiorentina ha trovato in Terracciano un interprete affidabile – papera col Milan a parte – ma l'arrivo di Gollini arricchirebbe le alternative a disposizione di Italiano. Maggiori dubbi genera l'interesse dell'Atalanta nei confronti di Kouamé, attaccante mai sbocciato completamente e reduce da 8 gol timbrati nel campionato belga.

Juan Jesus rinnova col Napoli

La prima stagione di Juan Jesus ha convinto il Napoli, che ha ufficialmente fatto valere la clausola di rinnovo presente nel suo contratto. Lo ha annunciato lo stesso club azzurro. “Un ottimo calciatore e una bravissima persona”, lo ha definito il presidente Aurelio De Laurentiis.

La nostra opinione. Juan Jesus non è il tipo di difensore che ti fa brillare gli occhi. Ogni tanto ha qualche amnesia in marcatura che nemmeno la sua velocità riesce a colmare. Però può far comodo a Spalletti, anche per la sua capacità di giostrare sia al centro della retroguardia che come terzino sinistro. Il rinnovo ci sta.

Szoboszlai alla Real Sociedad

Bel colpo della Real Sociedad, che si assicura Dominik Szoboszlai dal Lipsia. Come riporta il giornalista Gerard Romero, il centrocampista ungherese, cercato in passato anche dal Milan, arriverà in Spagna nei prossimi giorni a San Sebastian per effettuare le visite mediche e firmare il proprio contratto.

La nostra opinione. L'avventura tedesca di Szoboszlai non è andata completamente secondo le previsioni, ma il talento c'è. Eccome. La Real Sociedad sta mettendo a segno un potenziale colpaccio.

