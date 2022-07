Zinchenko-Arsenal, che colpo per Arteta

Oleksandr Zinchenko è un nuovo giocatore dell'Arsenal. A darne l'annuncio è il sito ufficiale dei Gunners, che informano i propri fan riguardo all'acquisto del laterale ucraino dal Manchester City dopo quello dell'attaccante Gabriel Jesus. Non viene specificato l'accordo fra il classe '96 e i biancorossi, seppur questo venga definito un "contratto pluriennale".

La nostra opinione: L’Arsenal piazza un colpo importante aggiudicandosi le prestazioni di Oleksandr Zinchenko: esterno mancino campione d’Inghilterra con il Manchester City di Guardiola. È un giocatore molto duttile quello che arriva in casa Arteta: può giocare sia terzino che mezzala. Innesto fondamentale per i londinesi, che dopo il quinto posto di un anno fa vogliono la qualificazione in Champions.

Napoli fortemente interessato a Trapp

Il Napoli è alla ricerca di un portiere che possa affiancare Alex Meret e tiene in considerazione anche le piste straniere. Ne spunta una nuova, stando a quanto riferito da Sky Deutschland: Kevin Trapp, 32 anni, estremo difensore dell'Eintracht Francoforte e nell'organico della nazionale tedesca. Il club azzurro - si legge - è fortemente interessato.

La nostra opinione: Il Napoli, nella stagione 2022/23, affiderà la titolarità tra i pali ad Alex Meret, ma considerando la partenza di David Ospina c’è bisogno di una riserva di qualità. Trapp è proprio quel tipo di portiere e il colpo sulla carta è ottimo, ma molto dipenderà dalle richieste economiche del tedesco.

Roma ad un passo da Wijnaldum

La Roma avrebbe trovato l’accordo con il Paris Saint-Germain per il centrocampista olandese Georginio Wijnaldum. Secondo quanto riportato da fonti interne alla redazione, i giallorossi avrebbero trovato l’intesa economica con il club parigino. Il calciatore ex Liverpool, arriverebbe nella capitale in prestito con diritto di riscatto a 16 milioni di euro.

La nostra opinione: Sta nascendo una grande Roma. Una Roma per José Mourinho che in questo mercato è stato accontentato in tutto e per tutto dalla famiglia Friedkin, da Pinto e dai suoi uomini mercato. Nemanja Matic, Zeki Celik, Mile Svilar, Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum. Il Paris Saint-Germain vuole cederlo subito a titolo definitivo ma le parti sono in trattativa e a Roma c'è fiducia a riguardo. Sarebbe la chiusura di un mercato faraonico.

Dodô sbarca in Serie A: è un nuovo giocatore della Fiorentina

Dodô è un nuovo giocatore della Fiorentina. Dopo la firma nel prepartita dell’amichevole con il Trento, la società viola ha pubblicato un comunicato sul proprio sito per ufficializzare il suo arrivo dallo Shakhtar: "Dodô è un nuovo calciatore della Fiorentina. ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Domilson Cordeiro dos Santos dall’ FC Shakhtar Donetsk".

La nostra opinione: È un giocatore alla Cafù, veloce e tecnicamente molto forte, oltre che dotato di grande personalità: nella sua ultima stagione allo Shakhtar ha completato il 57% dei dribbling tentati, numero che dipinge alla perfezione la sua abilità nell’uno contro uno. Il suo difetto principale è ovviamente nel gioco aereo. È un terzino di possesso e d’attacco, una caratteristica che si sposa alla perfezione con il calcio aggressivo di Italiano.

La Lazio cede Muriqi al Maiorca

Arriva il comunicato della Lazio che conferma la cessione di Vedat Muriqi al Maiorca, come era circolato negli scorsi giorni. Questa la nota della società biancoceleste sull’attaccante kosovaro: "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto definitivamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Muriqi Vedat al club spagnolo RCD Mallorca".

La nostra opinione: La storia d’amore tra Vedat Muriqi e la Lazio non è mai realmente nata. In quasi 40 presenze con la maglia biancoceleste il centravanti kosovaro ha segnato la pochezza di due gol. Numeri diametralmente opposti a quelli raggiunti nei 6 mesi passati a Maiorca: 17 presenze e 5 gol. Questo trasferimento, è proprio il caso di dirlo, fa felici tutti quanti.

